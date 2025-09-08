Pedro Sánchez anuncia 160 millones de euros en ayudas a Palestina

Pedro Sánchez ha decidido combatir la crisis que atraviesa su Gobierno redoblando la ofensiva diplomática contra Israel. El Presidente del Ejecutivo español ha comparecido esta mañana para anunciar nueve medidas “contra el genocidio” en Palestina. Entre ellas, el aumento de las ayudas a Palestina que costará 160 millones de euros de las arcas públicas.

En su cruzada contra Israel, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado 10 millones de euros adicionales para la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina (UNRWA). Esta organización está bajo sospecha de colaboración con la organización terrorista Hamás. Mientras otros países como Estados Unidos, Alemania, Suecia o Suiza han roto sus vínculos con la oenegé, España aumenta su aportación.

Además, el Presidente del Gobierno ha anunciado su compromiso de alcanzar el año que viene los 150 millones de euros para ayuda humanitaria y cooperación en Gaza. Son pues 160 millones de euros lo que se gastará en total el Gobierno de España en la causa palestina.

Medidas del Gobierno 'contra el genocidio' en Palestina

El aumento de las ayudas a Palestina forma parquete de un paquete de medidas que contempla también el embargo militar a Israel. El Gobierno promulgará un decreto urgente que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel. Además, prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustible para las Fuerzas Armadas israelíes.

España denegará la entrada en el espacio aéreo español a todas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. Así como la entrada en territorio español de personas que participen directamente en el "genocidio y crímenes de guerra" en Palestina.

El Ejecutivo español prohibirá la importación de productos provenientes de los "asentamientos ilegales" en Palestina, y limitará los servicios consulares a los ciudadanos españoles residentes en esos territorios. Finalmente, Sánchez ha anunciado el refuerzo de la colaboración con la autoridad palestina, con un incremento de los efectivos españoles en el punto fronterizo que la UE tiene desplegado en Rafah.

Conflicto diplomático con Israel

El anuncio de Pedro Sánchez ha provocado reacciones adversas como la de Alberto Núñez Feijóo, que le acusa de actuar bajo presión de sus socios. El líder del PP ha sido muy duro contra el Presidente del Gobierno, al que ha llamado “caradura”. Para Feijóo “Israel tiene que cumplir el derecho internacional”, pero “Sánchez debe hablar de Hamás, de sus kilómetros de túneles, de sus escudos humanos, y exigir que devuelvan los rehenes”.

El líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, también ha criticado el anuncio de Pedro Sánchez. Con su ironía habitual, el tarraconense ha dicho que "a enviar 160 millones de euros de 'ayuda' a un lugar donde manda Hamás, yo le veo lagunas".

Sánchez da este paso en plena negociación de los presupuestos, clave para la continuidad de su Gobierno. Obedece así a un intento desesperado de conseguir el favor de socios como Podemos.

Pero en su afán por mantenerse en el poder Sánchez provoca una nueva crisis diplomática con Israel. El ministro de Exteriores israelí acusa al "corrupto gobierno de Sánchez" de "distraer la atención de los graves escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas". Israel ha vetado la entrada al país de Yolanda Díaz y Sira Rego.