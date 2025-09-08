Amenacen greument Pilar Rahola i Sílvia Orriols pel seu suport a Israel
La tensió al voltant de la guerra a Gaza ha tornat a creuar les fronteres de les xarxes socials per convertir-se en amenaces reals preocupants. Aquesta vegada, les afectades són dues figures públiques de primera línia: Pilar Rahola, periodista i una de les veus mediàtiques més influents del sobiranisme, i Sílvia Orriols, alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana. Totes dues han rebut amenaces explícites arran de la seva defensa d'Israel.
Un usuari amb el nom “Joandemerda” escrivia a les xarxes un missatge molt alarmant en què cridava a assenyalar públicament aquells que defensen Israel. “S'han de fer llistes dels sionistes a casa nostra. Pilar Rahola ha de tenir por de sortir de casa. Toni Florido ha de tenir por de sortir de casa. Sílvia Orriols ha de tenir por de sortir de casa. Un per un, els que defensen el genocidi de tot un poble han de viure amb terror”. El missatge va ser eliminat poc després, però E-Notícies en va fer captures de pantalla abans de la seva eliminació:
La mateixa Rahola reaccionava de manera immediata a les xarxes. Després d'avisar els Mossos de les amenaces, Rahola denunciava "caça de bruixes, amenaces directes i crides a atacar persones. Feixisme en estat pur", concloïa:
Reacció immediata de Rahola
La periodista ja ha patit agressions físiques en el passat per les seves posicions polítiques. Al setembre de 2024, un grup de militants de l'extrema esquerra catalana la va atacar en plena conferència, llançant-li pintura vermella i acusant-la de ser “còmplice del genocidi a Palestina”.
En aquella ocasió, Rahola va reivindicar la llibertat d'expressió i va acusar els agressors d'actuar com a “feixistes” que busquen silenciar-la. Lluny d'abandonar l'acte, Rahola va continuar amb la seva intervenció. "Davant la intolerància, la paraula lliure", va dir en aquella ocasió.
L'amenaça també arriba a Orriols
El missatge apunta també a Sílvia Orriols, líder d'Aliança Catalana i una altra de les poques veus públiques que s'han posicionat de manera ferma en defensa d'Israel. Orriols ja havia estat objecte d'atacs en el passat. També el 2024, per exemple, un grup juvenil vinculat a l'òrbita de la CUP la va agredir amb farina durant un acte a Ripoll.
La reiteració d'aquests episodis confirma que les posicions proisraelianes a Catalunya s'han convertit en un blanc directe de la violència verbal i, en alguns casos, física.
