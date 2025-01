TV3 torna a la càrrega contra Donald Trump i li surt el tret per la culata

TV3 va participar de manera activa en la campanya mediàtica internacional per intentar frustrar la victòria de Donald Trump en les recents eleccions nord-americanes. La seva aclaparadora victòria a les urnes va ser un dur cop. La televisió pública catalana segueix sense digerir la victòria del republicà, i manté el seu assetjament.

Amb poc a què aferrar-se, TV3 s'ha fet ressò ara de les seves aspiracions anexionistes sobre Groenlàndia. "Trump descobreix que Groenlàndia existeix", ha titulat amb clara voluntat de ridiculitzar el futur president dels Estats Units.

La caricatura segueix en el primer paràgraf del text, on apunten que "és dubtós que sabés fa un any on és Groenlàndia. En canvi, és molt plausible que pensés que eren territoris de la Unió o, com a mínim, estats associats com Puerto Rico".

"Molt probablement, el nou president intentarà donar-nos la vara amb els seus plans anexionistes entre la fabulació i el surrealisme", diu la notícia. S'utilitzen paraules com "fanfarroneria" i "al·lucinació". Per rematar-ho, acusen Trump de voler sembrar "la discòrdia, el caos i el soroll".

Res de nou. És ja de sobres conegut el biaix ideològic de TV3 especialment en els temes d'internacional. Però una vegada més han tingut la seva resposta en els comentaris de ciutadans indignats a X.

Acusen TV3 de manipular

Comentaris com "he parat de llegir en el primer paràgraf" o "us farteu tant de manipular que ja feu pena". Algú assegura que ha hagut de "comprovar que no es tractava d'un compte fake". També un altre es pregunta "si tota aquesta bilis contra Trump és per amor a l'art o us paguen per fer-ho".

Més seriosament, adverteixen que és tot una fabulació i "us ho empasseu tot". També contradiuen la intenció de pintar Donald Trump com un ignorant: "És llicenciat en Economia i té més món i experiències de vida que tots vosaltres junts", resa un dels comentaris.

Acusen TV3 de manipular i de no tenir cap rigor informatiu. També afirmen que "TV3 ha descobert que el wokisme té els dies comptats i es posen nerviosos".

"Intenteu fer-vos els graciosos molt per sobre de les vostres possibilitats intel·lectuals i periodístiques", resumeix un comentari.