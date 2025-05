Dos canvis de sexe a Bombers desfermen la polèmica i deixen en evidència ERC

Dos bombers han deixat en evidència a ERC i a Joan Ignasi Elena canviant-se de sexe per obtenir una plaça en el cos de Bombers de la Generalitat. Els dos homes van formalitzar el seu canvi de gènere en el registre com a forma de protesta. El Departament d'Interior ha mostrat la seva preocupació per aquests dos casos beneficiats per la política de quotes i emparats per la Llei Trans.

Això posa en evidència l'arbitrarietat de les noves normes que, en benefici d'una suposada igualtat, obren la porta a possibles fraus. La Generalitat està investigant ambdós casos, i anuncia que prendrà les mesures oportunes.

La introducció de les quotes femenines ja havia causat polèmica en el seu moment per la destrucció de la meritocràcia. A això s'afegeix la controvèrsia per la Llei Trans, impulsada per Irene Montero i aprovada pel Govern de Pedro Sánchez. Aquesta llei també va ser promoguda per l'exconsellera d'Igualtat a Catalunya, Tània Verge, que continua batallant per al seu desplegament sota el govern de Salvador Illa.

Protesten per les quotes

L'exconseller d'Interior Joan Ignasi Elena va aprovar durant el seu mandat la reserva d'un 40% de les places d'Agents Rurals, Mossos i Bombers per a dones. Com a forma de protesta, dos homes han canviat el seu gènere de manera oficial. Ho han fet aprofitant els avantatges de la Llei Trans, que permet canviar de sexe en el DNI sense necessitat ni tan sols de canviar de nom.

Un d'ells és un bomber del parc del Barcelonès, que va canviar de sexe per oposar-se a la imposició de les quotes femenines. L'altre és un bomber d'Osona, que ho va fer per evidenciar la injustícia de la reserva de places.

Diverses organitzacions feministes han denunciat l'ús fraudulent de la llei trans. Interior ha assegurat que no hi ha hagut anteriorment canvis de gènere, i que s'estan investigant aquests dos casos aïlladament. La consellera Núria Parlon ha advertit que perseguiran qualsevol intent d'abús d'una norma creada per garantir drets.

Encara que no hi ha hagut canvis de sexe en els Bombers anteriorment, els dos homes compten amb un ampli suport dels seus companys. Aquests avalen el gest dels dos bombers com a forma de protesta, davant el malestar que va generar la introducció de les quotes.

L'actual Govern, com l'anterior

Un dels compromisos del PSC cap a ERC per a la investidura de Salvador Illa va ser el manteniment de les lleis ideològiques de l'anterior govern. Això inclou el respecte a les quotes i el compromís de desplegar la Llei Trans.

L'actual Departament d'Interior s'ha compromès a mantenir la reserva de places per a dones en els cossos de seguretat i emergències. El Departament d'Igualtat rep pressions per desplegar la llei trans de Tània Verge.

La recent sentència del Tribunal Suprem del Regne Unit contra les quotes trans en l'administració pública ha reobert el debat. Això es trasllada a altres àmbits com l'esport. El canvi de sexe en els Bombers de la Generalitat trasllada el debat a Catalunya, on l'actual govern segueix la mateixa línia que l'anterior.