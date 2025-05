VÍDEO | Nou fracàs del processisme: es confirma la seva mentida sobre la justícia europea

A hores d’ara ja ningú dubta que el procés independentista va ser una farsa dirigida per uns polítics disposats a enganyar a qui fos. Tot i això, encara quedava mínimament de peu una de les moltes mentides que van dir. Recordeu quan no paraven de repetir que a Espanya no hi ha justícia i que aquesta només la trobarien a Europa i als seus tribunals? Doncs això també era mentida. Una més.

Només aquesta setmana passada, el processisme ha rebut dos cops judicials al Tribunal Europeu de Drets Humans, que ha desestimat diverses casos. Per un costat, una demanda presentada per Josep Costa per suposada detenció il·legal, que ha resultat que va ser legal. I per l’altre, també desestimada, per un suposat espionatge il·legal a Quim Torra i també a Josep Costa. Recordem, exvicepresident del Parlament per Junts per Catalunya.

El cas de Josep Costa és d’allò més curiós. Ja acumula fins a 6 derrotes judicials al Tribunal Europeu de Drets Humans. Ara, l’exvicepresident del Parlament diu que "no es pot confiar que aquest tribunal imparteixi justícia sobre la carpeta catalana". Ara eh! Després d’anys dient-nos que "Europa no ho permetrà". I que a Europa sí que hi ha justícia.

Però més enllà d’aquests casos, el més interessant és veure la fotografia general. Hi ha una un compte de Twitter que està recopilant tots els casos presentats per líders processistes al Tribunal Europeu de Drets Humans. El resultat és demolidor. Totes arxivades, inadmeses o no acceptades. Casos que afecten a Artur Mas, Carme Forcadell, Jordi Cuixart, Quim Torra, Toni Comín, Carles Puigdemont, Eulalia Raguant, Jordi Sánchez, Francesc Homs… És a dir, n’hi ha de tots els partits processistes: Junts, Esquerra i la CUP. I totes han acabat igual: en res.

En fi, aquest no deixa de ser un capítol més de la farsa que va representar el procés. On polítics de Junts, Esquerra i la CUP van vendre una moto que s’ha demostrat que estava espatllada.