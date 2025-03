Oriol Junqueras, via lliure per als seus plans a ERC

ERC va celebrar al novembre la primera fase del seu congrés de refundació, consistent en la votació de la nova direcció. El partit afronta aquest cap de setmana la segona fase congressual, consistent en el debat i votació de les ponències. En elles es decidirà l'orientació ideològica i el model de partit per als pròxims anys.

Després de la reelecció d'Oriol Junqueras, els roviristes i els octubristes van prometre donar la batalla per impedir la culminació dels plans junqueristes. Però hores abans del congrés sembla que assumeixen la seva debilitat i renuncien al cos a cos.

Joan Tardà, el millor posicionat

Oriol Junqueras tindrà via lliure per imposar els seus plans d'obrir el partit més enllà de l'independentisme. Nova Esquerra Nacional i Foc Nou segueixen amb la seva intenció de constituir-se en corrents dins del partit. Però no tenen ni la determinació per muntar una escissió, ni el suficient pes per condicionar les decisions de la direcció.

De fet, la corrent millor posicionada per al congrés d'aquest cap de setmana sembla ser la de Joan Tardà, aliat de Junqueras. La seva proposta és convertir la independència en punt d'arribada i les polítiques socials en el mitjà per arribar-hi. Això implica obrir el partit a les esquerres no estrictament independentistes, i fins i tot explorar un ampli front progressista amb Comuns i la CUP.

L'orientació ideològica marcarà una de les ponències crucials del congrés, però igual d'important serà la ponència estatutària. En ella es debatrà el model de partit, que Oriol Junqueras vol lligar a la transcendència del seu lideratge.

Tregua abans del congrés

Nova Esquerra Nacional va anunciar la seva intenció de presentar esmenes per limitar el poder d'Oriol Junqueras. Una d'elles pretenia limitar el mandat de la presidència a 2029, davant la intenció de Junqueras de perpetuar el seu poder fins a 2040. L'altra esmena volia prohibir que els càrrecs orgànics (presidència i secretaria general) concorrin a les eleccions a la Generalitat.

Nova Esquerra Nacional i Militància Decidim han arribat a un acord perquè els roviristes retirin les esmenes. A canvi, els junqueristes han accedit a celebrar més endavant un gran debat nacional per dirimir aquestes qüestions.

A més, Oriol Junqueras ha arribat també a importants acords amb la candidatura alternativa Foc Nou en qüestions com la llengua. La nova direcció accepta així una de les principals propostes de la corrent crítica de l'independentisme radical. Junqueras es compromet a defensar el català com a única llengua oficial a Catalunya.

Les corrents alternatives signen així una treva amb la direcció nacional just abans del congrés, i sembla que Junqueras tindrà un camí plàcid. La qual cosa augmenta el perill de més fugues de militants i votants desencantats amb el rumb del partit.

Aquesta és la gran paradoxa de l'ERC de Junqueras. Mentre el president aconsegueix a poc a poc la unitat amb la resta de corrents, per sota hi ha una fuga imparable que podria accelerar el procés de descomposició del partit.