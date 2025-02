L'AfD trenca el cordó sanitari, sacseja Europa i avisa Espanya

La CDU s'ha acabat imposant en les eleccions alemanyes amb més participació des de la reunificació, el 1990. El líder democristià, Friedrich Merz, ja ha descartat una aliança amb l'extrema dreta. Així que el més probable és que es forgi la Gran Coalició (CDU més SPD i els Verds) que ansiaven les elits europees.

Però el resultat impressionant de l'AfD, superant el 20% dels vots, marca un abans i un després. El partit d'extrema dreta i antiimmigració no només ha aconseguit normalitzar el seu discurs sinó també infligir a l'esquerra els pitjors resultats de la seva història.

El seu èxit és també un avís al globalisme i un avanç del que pot acabar passant a Espanya en un futur no molt llunyà.

La diferència és que a Alemanya la CDU rebutja la temptació ultradretana, mentre que a Espanya el “sanchisme” llança al PP en braços de Vox. Des d'aquesta perspectiva, el que ha succeït a Alemanya pot precipitar el relleu de Pedro Sánchez dins del PSOE. Si el seu govern cau i el PP guanya les eleccions folgadament com Merz a Alemanya, augmentarà la pressió per a una coalició de centredreta moderada.

L'èxit de l'AfD més enllà dels resultats

Però més enllà dels pactes postelectorals, el resultat històric de l'AfD és en si mateix una sacsejada al tauler europeu. Suposa una impugnació a les polítiques bonistes imposades en les últimes dues dècades pel bipartidisme. També obre una escletxa en el projecte europeu de l'establishment burocràtic, aliat del globalisme internacional amb l'Agenda 2030.

Alternativa per Alemanya ha basat el seu èxit en la denúncia de la immigració il·legal en ple col·lapse. La cadena d'atemptats islamistes i la descarada ocultació dels mitjans de comunicació han fet la resta.

Però aquest partit ja havia aconseguit abans de les eleccions arrossegar la UCD als seus postulats. Fins i tot l'SPD havia virat el seu discurs, amb clars fins electorals, donant suport a les deportacions massives.

Com a França i tants altres països, l'èxit de l'AfD va més enllà dels resultats i té a veure amb la normalització de les seves propostes.

Encara que no tot és la immigració. La recessió econòmica, l'alta fiscalitat, la degradació dels serveis públics i la guerra d'Ucraïna han marcat també el debat en aquestes eleccions. Temes on l'AfD ha aconseguit evidenciar l'esgotament del model defensat aquests últims anys per les elits europees.

AfD trenca el cordó sanitari

L'aliança contranatura entre la CDU i l'SPD mantindrà el cordó sanitari polític i mediàtic contra l'AfD. Però el partit d'Alice Weidel ha aconseguit quelcom fins i tot més rellevant, que és trencar l'alternança a Alemanya.

Amb el rebuig a negociar amb l'AfD, Merz traça clarament una divisòria entre els partits de l'establishment i l'alternativa popular. Si fins ara hi havia una alternança dels dos grans partits amb els extrems com a espectadors, ara un d'aquests extrems es converteix en l'alternativa als dos grans partits. I això canvia substancialment les regles del joc.

A Espanya la decisió de Merz pot acabar perjudicant a Feijóo i rellançar les expectatives de vot de Vox. Ara Abascal ho tindrà més fàcil per acusar el PP de representar els mateixos interessos que el PSOE. I una possible aliança entre PP i PSOE en les pròximes eleccions pot provocar un transvasament de vots del centredreta a Vox.

Alemanya ha seguit el mateix camí que França, on el govern macronista aliat amb l'ultraesquerra viu en una agonia permanent. Merz podria acabar veient-se també llastat per una esquerra cada vegada més irrellevant. La qual cosa seguirà augmentant els suports per a l'AfD.