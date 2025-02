Es viralitzen les imatges d'uns veïns fent fora dos okupes a Badalona

Catalunya fa temps que lidera l'ocupació a tota Espanya, i és un dels principals factors darrere de l'auge de la inseguretat. Ve propiciat per una legislació que protegeix més els okupes que els propietaris. I també per anys de permissivitat i fins i tot de blanqueig per part dels partits que han governat a Catalunya.

Davant la falta de protecció, els ciutadans s'estan organitzant per defensar-se de la inseguretat i l'ocupació. Ahir es van viralitzar les imatges d'un grup de veïns fent fora dos delinqüents que volien ficar-se en un pis al barri de Sant Crist, a Badalona.

Les imatges van ser captades per una de les veïnes que es va enfrontar als delinqüents. Es tracta de dos estrangers que, coberts amb caputxes i ataviats amb motxilles, van intentar irrompre dins de l'habitatge.

La dona es va encarar amb ells i va demanar a crits socors mentre advertia els okupes que no podien estar allà. Un d'ells va arribar a agredir-la, per després intentar tombar la porta d'una puntada amb molta agressivitat. Un altre veí va aparèixer amb un bastó per dissuadir els delinqüents.

Finalment van desistir, i se'n van anar proferint amenaces als veïns i dient que tornarien per tornar a intentar entrar. Un dels okupes va demanar "respecte" als veïns i va argumentar que no té on dormir ni res per menjar. Un veí va mostrar comprensió cap a ell, però li va dir que no pot entrar a la propietat privada d'una altra persona.

Indignació de moltes persones

El digital Tot Badalona va publicar la notícia a la plataforma X, generant molts missatges de persones indignades. "Els veïns fan la feina que hauria de fer la justícia", diu un dels missatges. Mentre un altre que "ja venen amb la lliçó apresa, si no tens casa pots assaltar qualsevol altra amb total impunitat".

Un català reflexiona que "permetre l'ocupació és un dels motius que fan que pugi l'extrema dreta". I que "després les esquerres es preguntaran com ha pogut succeir".

El Sindicat d'Habitatge de Catalunya argumenta que "el problema no és l'ocupació sinó la propietat privada (massa pisos buits)". Defensen també un "cordó sanitari de classe" contra l'"auge d'escamots reaccionaris" i les "promeses buides de la socialdemocràcia".

Encara que són més els qui aplaudeixen els veïns que han fet fora els okupes, i els qui demanen solucions urgents per a aquest problema.