Oriol Junqueras, entusiasmat amb el Papa Lleó XIV: els comentaris no tenen pèrdua

El nomenament de Robert Francis Prevost com a nou Papa ha causat sensació a tot el món. Lleó XIV, el primer Papa nord-americà de la història, va ser una persona molt propera a Francesc. En el seu primer discurs va reivindicar el llegat del seu predecessor, i va fer una crida a la pau i el diàleg.

El seu nomenament ha causat especial satisfacció entre els progressistes, que veuen en ell un successor del llegat del Papa Francesc. Creuen que pot completar la reforma de l'Església que va iniciar Jorge Bergoglio. A Catalunya, el Papa Lleó XIV té un fan molt devot.

Es tracta d'Oriol Junqueras, el president d'ERC que s'ha declarat moltes vegades com a catòlic practicant. En les seves xarxes socials ha celebrat l'elecció del nou Papa, a qui ha definit com a “missioner valent, compromès amb la renovació de l'episcopat”. Orfe últimament d'alegries, el líder d'ERC ha celebrat aquesta petita victòria sense evitar els previsibles comentaris corrosius a X.

La il·lusió d'Oriol Junqueras amb el nou Papa

Oriol Junqueras, home de fe, ha vaticinat que Lleó XIV "aprofundirà la línia iniciada pel Papa Francesc i promourà un camí de pau". S'ha referit precisament al seu nom papal per sostenir el seu desig.

Junqueras diu que ha triat el seu nom en homenatge a Lleó XIII, "impulsor de la doctrina social de l'Església". El qual és per a ell "tot un senyal del camí de compromís social i de modernització que guiarà el seu pontificat".

La seva publicació ha provocat les rialles a X, ja que Junqueras és conegut popularment a Catalunya com "el mossèn" (el capellà). No només per la seva devoció religiosa, sinó també pels sermons que sol donar.

Es riuen d'ell

"Que sàpigues que aquest tuit no et lliurarà de l'infern, per més que elevis sermons al cel el mal que has fet et perseguirà", resa un d'aquests comentaris. "Fes-te monjo i deixa'ns tranquils", diu un altre. "T'hauries d'haver postulat tu, tu que ets tan bona persona", comenten.

"Fes-te Papa i destrueix l'Església en dos dies, com tu saps", comenta algú amb mala llet. Són diversos els missatges que aprofiten una altra vegada per demanar-li que se'n vagi. Li diuen "ridícul" i li recorden que "en pocs anys la teva estimada església serà perseguida per l'islam cruel i assassí".

Està clar que Junqueras no desperta moltes simpaties. El líder d'ERC està intentant reflotar el partit donant un gir a l'esquerra, però s'està trobant amb resistències dins de la pròpia formació. Recentment va perdre les primàries a Barcelona, i la seva aliança amb el PSC a la Generalitat també està fent aigües.