Junqueras assesta un altre cop als seus rivals a ERC amb l'escàndol sexual a València

La direcció nacional d'ERC ha decidit apartar el president de la federació valenciana, Josep Barberà, pendent de judici per assetjament sexual a l'exsecretària general. A més, l'executiva en bloc ha estat cessada i han nomenat una gestora que portarà les regnes fins a la celebració del congrés per elegir una nova direcció. Ha estat una decisió personal del president d'ERC, Oriol Junqueras, que ha estat acusat d'aprofitar el cas per continuar traient-se rivals de sobre.

La crisi d'Esquerra Republicana al País Valencià (ERPV) reflecteix a la perfecció l'actual moment d'ERC. L'escàndol sexual que acorrala el president federal coincideix amb els escàndols que han esquitxat la direcció nacional i que enrojolen la militància. Però també reflecteix el cisma obert dins del partit, que fa que la crisi valenciana es traslladi inevitablement a les lluites internes a ERC.

Què ha passat a València

La guerra entre junqueristes i roviristes pel control d'ERC es va reproduir a petita escala en la batalla per dirigir la federació valenciana del partit. En vigílies del congrés per elegir la direcció nacional, al novembre, va tenir lloc el congrés d'ERPV.

Es van enfrontar dues candidatures. D'una banda Domènec Garcia, que donava suport a la llista d'Oriol Junqueras al Principat, i que alhora comptava amb el suport de corrents independentistes radicals com Recuperem ERC. L'altre candidat era Josep Barberà, que va mostrar públicament el seu suport a Xavier Godàs.

Barberà, que es va presentar a l'elecció tot i estar investigat judicialment per assetjament sexual, es va imposar per la mínima en una votació molt polèmica. Junqueras va criticar durament la situació i va prometre prendre cartes en l'assumpte si era elegit president. Un cop recuperada la presidència d'ERC, Oriol Junqueras ha ordenat la seva expulsió del partit argumentant que hi ha una causa oberta contra ell.

Purga encoberta?

Els afins a Junqueras i altres sectors crítics a ERC aplaudeixen la determinació de la direcció per esmenar un problema que incomodava des de feia temps. Tenir com a dirigent d'una de les federacions algú acusat d'assetjament masclista era una taca per a un partit que es considera feminista.

Però a ERPV denuncien un cop d'estat per part de la direcció en cessar en bloc tota l'executiva sense una justificació. Consideren que és una maniobra més de Junqueras per purgar els roviristes que queden a les estructures orgàniques. Creuen que la seva intenció és aconseguir el control absolut del partit sense contrapesos, i que utilitza per a això mètodes que qüestionen la democràcia interna del partit.

La decisió de Junqueras s'empara en els estatuts d'ERC, que contemplen la suspensió de militància als afiliats amb judicis oberts. Però l'executiva valenciana recorda que el cas està en fase d'instrucció, i anuncia que emprendran accions legals. Nou terratrèmol a la vista a ERC, la situació de la qual sembla no tenir remei.