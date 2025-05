Open Arms va fins a les costes de Tunísia per recollir desenes d'immigrants il·legals

L'ONG espanyola Open Arms ha reprès la seva activitat al Mediterrani Central amb l'embarcació Astral, desplaçant-se des de Badalona fins a aigües davant les costes de Tunísia. Segons informava Rubén Pulido a La Gaceta, el 7 de maig l'organització va salpar per cobrir més de 1.800 quilòmetres fins a posicionar-se prop del litoral tunisià. Més concretament, en zones molt transitades per xarxes de tràfic de persones, com l'àrea pròxima a Sfax.

El 10 de maig, Open Arms va navegar a unes 33 milles nàutiques de Chebba, una zona que el 2024 ha estat identificada per la 'Iniciativa Global contra el Crim Organitzat' com un punt calent per a les activitats de les màfies. La proximitat de l'ONG a aquest lloc no va passar desapercebuda per a les autoritats europees. Des de FRONTEX s'adverteix que la presència d'organitzacions com Open Arms pot funcionar com un reclam per als traficants. És a dir, que intensifiquen les seves operacions en saber que els immigrants interceptats rebran assistència garantida:

Aquesta dinàmica es va evidenciar l'11 de maig, quan Open Arms va interceptar una embarcació amb més de 50 persones a menys de 60 milles de Sfax. No obstant això, imatges difoses a les xarxes socials per traficants bangladeshians mostraven que l'embarcació no presentava signes evidents d'estar en perill de naufragi. Aquesta situació reforça la percepció de FRONTEX, que assegurava a La Gaceta que molts d'aquests viatges es planifiquen amb la seguretat que ONG com Open Arms facilitaran el trasllat dels migrants a Europa.

La cooperació necessària de les ONGs

L'operació d'Open Arms genera un debat tant ètic com operatiu. Mentre l'ONG patrulla en aigües properes a Tunísia, on existeixen serveis per atendre persones en situació d'emergència, manté una constant pressió sobre el Govern italià perquè els permeti desembarcar en ports italians. Aquesta postura no només ignora la sobirania i capacitat de gestió dels països riberencs, sinó que també alimenta un cicle que beneficia directament les xarxes criminals.

Les autoritats europees adverteixen que cada rescat realitzat per Open Arms és utilitzat pels traficants com a eina de propaganda a les xarxes socials, reforçant la demanda dels seus serveis. FRONTEX sosté que la presència d'aquestes ONG no dissuadeix les màfies. Al contrari, redueix el risc percebut per aquells que intenten creuar el Mediterrani, alentant la continuació d'aquestes perilloses rutes.