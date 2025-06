Salvador Illa pressiona el Suprem perquè amnistiï Puigdemont

Salvador Illa s'ha convertit en el lloctinent de Pedro Sánchez a Catalunya, i com a tal la seva missió és defensar els interessos de Moncloa. El seu paper és clau en la transacció de favors entre Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. Avui ha tornat a assumir el seu rol demanant al Tribunal Suprem que apliqui l'amnistia al president de Junts.

“El Tribunal Constitucional ha parlat”, ha dit el president de la Generalitat, “i no té sentit obstaculitzar l'aplicació de la llei”. Illa s'ha mostrat “afectat” pel fet que encara hi hagi persones que no s'han pogut beneficiar de la llei.

Tot i que no els ha esmentat explícitament, de les seves paraules se'n desprèn el suport als líders processistes pendents de l'amnistia: Oriol Junqueras i Carles Puigdemont.

A ningú se li escapa que el retorn de Carles Puigdemont és clau en les relacions entre Junts i el PSOE. Ara que el seu Govern està contra les cordes, Pedro Sánchez necessita més que mai resoldre aquesta qüestió. D'aquí que Salvador Illa hagi adquirit un paper cada cop més important en l'embolic de l'amnistia.

Portaveu dels interessos de Moncloa

El Tribunal Constitucional ha donat llum verda a l'amnistia, en considerar que té encaix a la Constitució. Aquest era un pas imprescindible per a l'aplicació de l'amnistia. Però la cosa es complica en el cas de Carles Puigdemont, perquè el jutge instructor del Tribunal Suprem considera que la malversació no entra dins dels supòsits de l'amnistia.

Això obre una nova batalla judicial entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem. Mentrestant, el jutge Llarena ja ha mostrat la seva intenció de mantenir l'ordre de detenció de Carles Puigdemont. Això impedeix el seu retorn a Catalunya, almenys durant un temps més.

Des que va arribar a la Generalitat, Salvador Illa ha basat el seu discurs en la normalització institucional a Catalunya. Això ha estat molt criticat pels partits independentistes, sobretot Junts, que continuen denunciant la repressió de l'Estat espanyol.

En aquest sentit, la negativa dels jutges a aplicar l'amnistia reforça l'argumentari dels independentistes i dificulta la “normalització” anhelada per Illa. El PSOE s'ha manifestat contra l'obstaculització judicial d'una llei aprovada pel Congrés. El PSC, des de Catalunya, se suma a l'ofensiva sanchista contra els jutges.

La transformació de Salvador Illa

En aquesta nova batalla que s'obre entre el Constitucional i el Suprem, Illa pren part activament a favor de la decisió del Constitucional. Fins al punt que pressiona el Suprem perquè apliqui l'amnistia.

Cal recordar que va ser el mateix Illa qui, estant a l'oposició, va assegurar que mai s'aprovaria una llei d'amnistia. En poc temps ha passat d'oposar-se a l'amnistia a defensar-la amb vehemència. També ha passat de manifestar-se amb Societat Civil Catalana durant el Procés a governar de la mà d'ERC.