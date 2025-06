Habitatge: el PSC es deixa arrossegar una altra vegada per ERC i els Comuns

El PSC ha tornat a cedir davant els seus socis d'ERC i els Comuns en un tema clau per a Barcelona: la polèmica reserva del 30% d'habitatge públic en noves construccions. Tot i les crítiques de promotors i propietaris, el PSC ha decidit mantenir la reserva. Es tracta d'una mesura l'únic consens de la qual ha estat que redueix encara més l'oferta disponible

La reserva, que obliga els promotors a destinar un 30% d'habitatge protegit, ha tingut clars efectes adversos en el mercat immobiliari de Barcelona. En lloc d'incentivar la construcció d'habitatges, ha paralitzat molts projectes privats. Tot i les queixes del sector, que ja alertaven de la "inviabilitat" d'aquesta mesura per a projectes petits, el PSC ha preferit mantenir-la

Aquesta postura ha deixat clar el pes d'ERC i els Comuns en les decisions sobre la política d'habitatge. A la Generalitat, per exemple, el PSC ha assumit la política d'habitatge dels Comuns, les credencials dels quals a Barcelona ja eren nul·les. Més en particular, els socialistes han assumit el discurs que sosté que el mercat està saturat per l'especulació, i no per la concentració poblacional

L'impacte en els més vulnerables

El manteniment d'aquesta mesura ha tingut conseqüències negatives per als sectors més vulnerables de la societat. Tot i que més de 40.000 famílies es van inscriure l'any passat al Registre de Sol·licitants d'HPO, la manca de flexibilització en la normativa ha deixat molts sense resposta. A més, la paràlisi de projectes privats ha desplaçat les inversions cap a altres municipis amb normatives més flexibles

En qualsevol cas, cal tenir present una cosa fonamental: i és que l'intervencionisme perjudica a mitjà i llarg termini els més vulnerables. La raó és tan simple com que no disposen de liquiditat per superar els obstacles del mercat. ESADE, per exemple, ja va avisar el 2021 que el topall de preus perjudicava els més pobres perquè feia que els pisos de pitjor qualitat s'acostessin al sostre de preus