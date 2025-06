Okupen casa seva i acaba ferit de gravetat: les conseqüències del bonisme a Catalunya

L'esquerra i el processisme fa anys que blanquegen l'ocupació, amb arguments bonistes que criminalitzen el mercat i la propietat privada. Allà on es produeix el fenomen de l'ocupació, es demostra que porta conseqüències nefastes. La seva justificació acaba legitimant la violació de les lleis, i per tant la delinqüència.

Des de Tagamanent (Barcelona) arriba una notícia que demostra un cop més el drama de l'ocupació a Catalunya. Un home ha estat ferit de gravetat després de recriminar als llogaters de casa seva que no pagaven el lloguer.

Els fets van passar la tarda de dimarts quan el propietari, cansat de la situació, va anar a la casa de la seva propietat acompanyat d'una altra persona. Allà es va produir una discussió entre el propietari i els dos llogaters. Un d'ells va acabar agafant una escopeta amb la qual va disparar al propietari ferint-lo de gravetat.

Els veïns van alertar els Mossos, que es van desplegar ràpidament per la zona fins a detenir l'ocupa i el seu acompanyant. Mentrestant, el ferit va ser traslladat en helicòpter a l'hospital en estat molt greu.

Greus conseqüències de l'ocupació

L'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació. El detingut s'enfronta de moment a un possible delicte de temptativa d'homicidi. Tot i que la cosa podria canviar si la víctima acaba morint.

La policia investiga ara les circumstàncies del succés. Intenten esclarir, per exemple, si el detingut i el seu acompanyant eren llogaters que havien deixat de pagar o ocupes que acabaven d'entrar a l'habitatge. El testimoni de la víctima serà clau, tot i que caldrà esperar a la seva evolució clínica.

Aquest cas no és un simple succés sinó que convida a pensar en les conseqüències del discurs bonista sobre l'ocupació. No és la primera vegada que una ocupació acaba en tragèdia. En molts casos és l'origen de problemes de convivència i delinqüència que afecten tant el propietari com la comunitat de veïns.

El tema ha adquirit rellevància política els darrers mesos. Partits com el PP, Junts, Vox i Aliança Catalana han demanat canviar les lleis per accelerar els desallotjaments i augmentar les penes. Tot i que a l'altra banda hi ha PSC, ERC, Comuns i la CUP, partits que neguen que hi hagi un problema d'ocupació i que s'oposen a endurir les lleis.

Tot i que segons l'esquerra l'ocupació és un fenomen minoritari, Catalunya representa més del 40% de les ocupacions de tot l'Estat.