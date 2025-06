Dades oficials desmunten el triomfalisme sobre la inserció laboral dels 'menes'

Enmig del debat sobre la integració dels 'menes', dades oficials recents posen en dubte les expectatives d'èxit pel que fa a la seva inserció laboral. Així ho mostra un informe del Ministeri d'Inclusió analitzat per Rubén Pulido per a La Gaceta. L'informe revela que, tot i les reformes promogudes en els darrers anys, els resultats són molt diferents del que s'havia anticipat.

A 31 de març de 2025, el nombre d'immigrants joves d'entre 16 i 23 anys, que inclou tant Menes com extutelats, ascendia a 18.967. Això representa un augment del 140,7% respecte als 7.878 registrats el 2021. Aquest increment exponencial ha posat de manifest la pressió sobre els serveis públics, així com les dificultats per integrar laboralment aquests joves.

Un dels aspectes més preocupants és que, tot i disposar de permís de treball, només un 10% dels menes està afiliat a la Seguretat Social. És a dir, tan sols 299 dels 2.996 amb autorització laboral. Aquesta xifra contradiu la narrativa que suggeria una inserció laboral exitosa per a aquest col·lectiu, que ha estat promoguda per diverses reformes, com la reforma del reglament d'estrangeria de 2021. Aquesta reforma atorgava automàticament el dret a treballar als menors de 16 anys i facilitava la renovació de permisos a partir dels 18.

Tot i que el 2025 la taxa d'afiliació entre els menes i extutelats amb permís de treball s'ha incrementat en comparació amb el 2021, el panorama continua sent alarmant. El 43% dels Menes i extutelats amb permís de treball no estan ocupats ni cotitzen a la Seguretat Social. A més, l'increment d'aquest col·lectiu ha superat la capacitat d'absorció del mercat laboral, particularment a causa de la manca d'especialització i motivació.

La reforma de 2021 pretenia, en part, corregir les deficiències en la integració laboral dels Menes. Tanmateix, l'elevada taxa d'inactivitat laboral entre aquest col·lectiu posa en dubte l'efectivitat d'aquestes polítiques. El fet que només un petit percentatge dels Menes estigui treballant i cotitzant a la Seguretat Social planteja preguntes sobre la viabilitat d'aquests programes. Encara més quan es considera que molts d'aquests joves abandonaran el sistema en complir els 18 anys sense una base sòlida per sostenir-se.

Un problema que s'acumula

Pel que fa al perfil demogràfic, l'informe assenyala que el 94% dels menes són homes, i la majoria provenen del Marroc, representant el 59% del total. Aquesta dada reflecteix un desequilibri de gènere que genera inquietuds sobre les dinàmiques migratòries i el control de les fronteres. A més, el nombre d'extutelats (joves d'entre 18 i 23 anys) ha augmentat un 179,3% des de 2021.

En conclusió, les dades actuals apunten que, tot i el creixement del nombre de menes amb permís de treball, les polítiques implementades fins ara no han aconseguit facilitar una inserció laboral exitosa. Com assenyala Rubén Pulido, el sistema sembla estar fallant a l'hora d'oferir solucions sostenibles, tant en termes d'ocupació com d'integració social.