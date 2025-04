'Fer Occident gran de nou': Giorgia Meloni pren el comandament de la nova Europa

Giorgia Meloni va proposar fa uns mesos que Roma substituís Brussel·les com a capital de la nova Europa. La primera ministra italiana va apel·lar a recuperar la tradició europea davant la maquinària burocràtica. El seu viatge als Estats Units aquesta setmana marca un abans i un després de la seva ascendència com a líder de la nova Europa.

Des que va arribar a la presidència del govern italià, a l'octubre de 2022, la figura de Meloni no ha deixat de créixer. La líder conservadora va desafiar l'estigmatització de l'establishment amb pragmatisme i audàcia política. El seu lideratge en la reforma de les polítiques migratòries de la unió la va encimbellar com a candidata a desplaçar l'elit burocràtica en declivi.

Meloni ha anat aquesta setmana a la Casa Blanca per negociar amb Donald Trump les relacions comercials amb la UE. No hi ha dubte que aquest ha estat el seu viatge diplomàtic més decisiu.

La primera ministra italiana ha tornat amb un compromís sobre els aranzels sota el braç. Però també amb un ambiciós gir estratègic de l'acció exterior europea.

L'eix Roma-Washington desplaça Brussel·les

El viatge de Giorgia Meloni als Estats Units havia aixecat grans expectatives. El seu perfil de líder conservadora però al mateix temps atlantista i proucraniana, li permetia defensar els interessos europeus des de la seva afinitat amb Donald Trump. Molts van veure en aquest viatge l'inici d'una nova etapa de les relacions transatlàntiques, i en Meloni a la negociadora informal de la UE.

Meloni torna a Roma amb el compromís de Donald Trump de trobar una solució per als aranzels als productes europeus. Els dos líders van mostrar també una bona sintonia en temes com Ucraïna i la despesa militar dels països de l'OTAN. Dos temes que allunyen Washington i Roma, però que Trump i Meloni volen encarrilar.

Meloni torna també amb un missatge important que marca una nova línia diplomàtica a Europa:

Estic aquí precisament per enfortir Occident. Perquè crec en la unitat d'Occident. I crec, senzillament, que hem de dialogar i trobar el millor camí intermedi per créixer junts. Per això estic aquí. Si no cregués que és un soci fiable, no estaria aquí. El meu objectiu és fer que Occident torni a ser gran.

El missatge de Meloni és important perquè reforça el front ultraconservador amb pont aeri des de Washington fins a Roma. Però també perquè marca una ruptura amb l'immobilisme decadent de la diplomàcia europea antitrumpista. Amb el seu pragmatisme, la primera líder italiana ha pres la centralitat de l'acció exterior davant el nucli dur de Brussel·les.

Giorgia Meloni retrata l'establishment

L'hostilitat del front europeu antitrumpista liderat per Pedro Sánchez ha impedit qualsevol acostament a Washington. Això augmenta la tensió amb un soci comercial preferent, aïlla més Europa i condemna els països de la unió a la guerra comercial. Davant aquesta posició, Meloni ha demostrat que es poden superar les diferències per arribar a acords.

El viatge de Pedro Sánchez a la Xina i els seus missatges contra el govern de Donald Trump posen Espanya en una situació molt delicada en plena guerra aranzelària. També Emmanuel Macron ha fracassat en el seu intent d'acostar els Estats Units a Ucraïna, durant una cimera amb el secretari d'Estat nord-americà.

Davant la impotència de la Vella Europa que representen Sánchez i Macron, apareix una nova Europa liderada per Giorgia Meloni. Encara que la capital formal d'Europa continua sent Brussel·les, Roma ha inaugurat una nova etapa de les relacions internacionals europees.