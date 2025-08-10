Nueva matanza de cristianos en África silenciada por los medios catalanes

Se redoblan los ataques contra poblaciones cristianas en la región mozambiqueña de Cabo Delgado, controlada por grupos cercanos al ISIS, situada al norte del país. Durante las últimas jornadas, los efectivos terroristas están arrasando poblaciones civiles, quemando casa e iglesias, al igual que ejecutando civiles indiscriminadamente, según informa The Middle East Media Research Institute (MEMRI) y publican medios como Fox News.

La situación no es novedad, debido a que la comunidad cristiana del país africano lleva sufriendo ataques desde 2017. De hecho, desde organizaciones como MEMRI lo que describen como un «genocidio silencioso» contra los cristianos. Estos ataques ya han obligado a movilizarse a más de 46.000 personas, según Naciones Unidas, con un 60% de estos siendo niños.

Human Rights Watch ha informado que al menos 120 niños fueron secuestrados recientemente en el norte de Mozambique. Estos menores están siendo usados por un grupo vinculado al Estado Islámico, conocido como al-Shabab. Los niños son forzados a transportar bienes saqueados, realizar trabajos forzados, combatir como soldados o contraer matrimonio obligado.

En una entrevista con Fox News, un ex diplomático estadounidense alertó sobre el preocupante ascenso del yihadismo en África. Según explicó, estos grupos tienen capacidad para tomar el control de varios países. También advirtió del peligro que suponen para la población local, ya que imponen la sharia, una ley islámica extremista que atenta contra las libertades, especialmente las de las mujeres.

Silencio entre los medios catalanes

Los medios catalanes ofrecen una cobertura amplia y detallada sobre la situación en Gaza, incluyendo denuncias y reportajes constantes. Sin embargo, la crisis que afecta a la comunidad cristiana en Mozambique recibe una atención mucho más limitada, por no decir nula. Y el caso de TV3 seguramente es el más flagrante. No solo informan de forma desequilibrada entre los distintos conflictos bélicos que hay en el mundo (y con un sesgo ideológico evidente en casos como, por ejemplo, Israel), sino que además dan cobertura a noticias virales sobre animales o curiosidades que tienen poco o nada que ver con la actualidad.