Julià de Jodar: l'ex de la CUP que es dedica a insultar independentistes
La pèrdua d'hegemonia ha disparat els nervis als partits i entitats processistes
De formar part de l'època daurada de la CUP durant l'auge del Procés a demanar el vot per a Carles Puigdemont. La de Julià de Jódar és una d'aquestes biografies polítiques sotmeses a la volatilitat pròpia de la voràgine independentista de l'última dècada. La seva evolució també s'ha vist subjecta a una radicalització creixent que s'ha agreujat en els mateixos estertors d'un processisme agonitzant
El prestigiós escriptor català de tradició esquerrana es va pujar al vaixell de la CUP als inicis del Procés. El 2015 va ser un dels deu diputats anticapitalistes juntament amb Anna Gabriel, Antonio Baños, Benet Salellas i Eulàlia Reguant, entre d'altres. Va arribar a protagonitzar un enginyós anunci electoral al costat de David Fernández
Tot i continuar vinculat de manera indirecta a la CUP, Julià de Jódar ha explorat altres camins en l'etapa del postprocés. Coincidint amb la debacle cupaire es va apropar a l'espai de Carles Puigdemont. L'any passat va entrar a formar part del nou secretariat de l'ANC liderat per Lluís Llach, i va signar el manifest d'adhesió a la candidatura de Carles Puigdemont a les eleccions catalanes
Anomena 'fills de puta' a Acció Cassandra
De la CUP a l'entorn de Junts, Julià de Jódar roman ara a l'entitat processista per excel·lència que és l'ANC. Això el porta a participar de les baralles pròpies del moment actual de divisió de l'independentisme. Baralles que sovint se'n van de les mans i porten a l'insult
En una polèmica recent, Jódar va perdre els papers i va acabar insultant greument els membres de la plataforma Acció Cassandra. Va ser arran de la crítica d'aquesta plataforma contra l'ANC per haver desconvocat la manifestació antimonàrquica a Montserrat. Van titllar l'Assemblea d'"engany", i Jódar va respondre anomenant-los "fills de puta"
Això va derivar en un intercanvi d'insults on Jódar també va anomenar "feixistes" altres independentistes. L'escriptor català va ser molt criticat pel sectarisme propi de l'espai que representa, ara des de la direcció de l'ANC
Guerra a l'independentisme
Aquesta baralla s'emmarca en la guerra fratricida que s'ha obert entre independentistes i processistes després del descarrilament del Procés. La pèrdua de suport i del monopoli del relat ha disparat els nervis entre els processistes, que sovint perden els papers. Sobretot davant dels nous espais dins l'independentisme que disputen el seu poder
El mateix Jódar sol compartir a les seves xarxes socials missatges despectius contra l'espai que representa Aliança Catalana. Els termes "racistes" o "feixistes" són habituals per desacreditar l'adversari. Acció Cassandra s'emmarca en aquesta categoria
La plataforma va sorgir com a entitat jurídica de "defensa de la minoria catalana", com són Manos Limpias o Hazte Oír a Espanya. Un dels seus postulats és "renovar els plantejaments de resistència de la nació". Això els enfronta directament a l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República, les accions dels quals critiquen com a inòques
