Nou revés judicial per a Carles Puigdemont i Toni Comín
L'Advocat General de la UE ha proposat avalar la decisió del Parlament Europeu de retirar-los la immunitat
Els problemes mai vénen sols, i a Carles Puigdemont se li estan acumulant per sobre de les seves possibilitats. A la crisi del partit pel seu suport al Govern de Pedro Sánchez i el dolorós abandonament de Jaume Giró, s'hi suma ara un nou revés judicial. L'Advocat General de la UE ha proposat avalar la decisió del Parlament Europeu de retirar la immunitat a Carles Puigdemont i Toni Comín.
Aquest posicionament no és vinculant per al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que encara ha de dictar sentència sobre l'assumpte. Però l'alt tribunal sol seguir l'opinió marcada per l'òrgan en aquests assumptes. D'aquí la seva importància per a la futura resolució.
Recordem que Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí van presentar recursos davant la decisió de la justícia europea d'avalar la retirada de la seva immunitat. El Parlament Europeu els va retirar la immunitat el març de 2021, davant la petició del Tribunal Suprem espanyol perquè poguessin respondre davant la justícia.
Dura resposta de la justícia europea
En el cas de Puigdemont i Ponsatí, ja que ja no tenen càrrec com a eurodiputats, l'Advocacia General recomana l'arxivament dels seus recursos. En el cas de Toni Comín, que va ser reelegit a les eleccions europees el juny de l'any passat, proposa que siguin rebutjades totes les seves al·legacions. Comín continua sense poder ocupar el seu escó, ja que no ha complert el procediment obligatori d'acatar la Constitució.
L'òrgan estima que el Tribunal General de la UE no va incórrer en error en avalar la sentència de l'Eurocambra, i que no es van vulnerar els drets dels tres eurodiputats. Ara és molt probable que el TSJE acabi seguint aquesta línia en la seva sentència definitiva.
Waterloo suma així una nova derrota judicial en la llarga i tortuosa batalla que fa anys que lliura amb la justícia espanyola i europea. Aquesta nova sentència torna a demostrar la vulnerabilitat de l'estratègia judicial de Carles Puigdemont i el seu entorn. Sempre van confiar en la justícia europea, però aquesta ha anat donant suport a l'estat de dret espanyol.
Gonzalo Boye i l'amnistia de Puigdemont
El fracàs de l'estratègia judicial de Junts té un clar responsable, Gonzalo Boye. Un cop constatat el nou fracàs a la justícia europea, ara se centra a aconseguir l'aplicació de l'amnistia per a l'expresident. L'advocat ha pressionat el Tribunal Constitucional perquè admeti a tràmit el seu recurs contra la no aplicació de l'amnistia per part del Tribunal Suprem.
Gonzalo Boye ha sol·licitat al TC que actuï amb "coherència" amb la seva pròpia decisió de declarar la llei d'amnistia com a constitucional. Ara creu que el tribunal, d'acord amb aquella decisió, ha d'admetre a tràmit el recurs de Puigdemont.
Mentre s'aclareix el seu horitzó judicial, Puigdemont veu com es complica la situació dins del seu propi partit. Les enquestes continuen reflectint una pèrdua important de suport electoral, i la dimissió de Jaume Giró evidencia la fractura interna a Junts. Waterloo tem ara que la sortida de Giró envalenteixi els sectors descontents amb el rumb del partit.
Més notícies: