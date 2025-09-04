Nou cop a les Zones de Baixes Emissions (ZBE): Castelldefels també se'n desmarca
L'aplicació d'aquest mecanisme sancionador ha estat un autèntic fracàs
L'aplicació de les Zones de Baixes Emissions ha estat des del principi un maldecap per als seus impulsors. Els tribunals han anat tombant una a una l'aplicació d'aquest reglament allà on s'ha implementat. Els jutges al·leguen la "vulnerabilitat econòmica dels ciutadans" davant la voracitat sancionadora de les elits governants.
A Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia va tombar les ZBE a Barcelona i les seves quatre ciutats metropolitanes. Xavier García Albiol va ser el primer alcalde a suspendre'n l'aplicació. Ara, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, ha anunciat també el seu rebuig.
Castelldefels ha decidit adoptar una via diferent davant la nova normativa ambiental sobre les Zones de Baixes Emissions (ZBE). Tot i que la llei catalana exigeix sancionar els vehicles més contaminants en municipis amb més de 50.000 habitants, l'Ajuntament ha aprovat una ordenança local amb una excepció important: els veïns no rebran multes fins al 2030.
L'ordenança entrarà en vigor l'1 de gener de 2026. Les infraccions seran vigents únicament els dies laborables, entre les 7:00 i les 20:00. Les sancions previstes ronden els 200 €, amb un augment del 30 % per reincidència.
Ampli suport municipal
Aquest alleujament és una mesura inèdita a l'àrea metropolitana. Només Cerdanyola del Vallès havia aprovat quelcom similar, tot i que amb una moratòria més curta, que s'estén fins al 2028. Castelldefels no reuneix els criteris habituals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), però tot i així ha aconseguit aquesta excepció.
En el ple municipal, l'ordenança va obtenir el suport del PP, Som, PSC i Junts, mentre que ERC i Movem-En Comú es van abstenir. Tot i no haver-hi vots en contra, algunes formacions van expressar els seus dubtes sobre la validesa legal de la moratòria. El tinent d'alcalde David Solé (PP) va defensar que la normativa compleix la llei puntualment i literalment.
L'exempció s'aplica només als vehicles els propietaris dels quals estiguin empadronats a Castelldefels i hi paguin l'impost de circulació. L'ordenança preveu que aquesta excepció podria suspendre's en episodis d'alta contaminació, si la Generalitat activa un protocol reforçat.
L'Ajuntament argumenta que aquesta moratòria és una manera justa de protegir famílies i petits comerciants sense recursos per canviar de cotxe de manera immediata. La transició ha de ser gradual per no afectar l'economia local, apunten.
ZBE, caos i hipocresia
Inicialment, la ZBE abastarà només el 9 % del sòl urbà i afectarà el 28,22 % de la població, concentrant-se a la zona més cèntrica. L'ordenança preveu una segona fase el 2029, amb una possible ampliació de la ZBE si Castelldefels no assoleix certs objectius de qualitat de l'aire. S'avaluarà si es poden complir els requisits tècnics, evidències de mitigació ambiental, mesures complementàries i seguiment.
L'alcalde Reyes va remarcar que l'Ajuntament compleix una obligació legal, tot i que considera que les ZBE penalitzen injustament les persones amb menys recursos. També va qüestionar la contradicció que suposa suportar contaminació aèria causada per l'activitat aeroportuària mentre s'imposen limitacions a vehicles familiars. Així mateix, va instar l'Estat i la Generalitat a oferir ajudes per substituir els cotxes contaminants per d'altres més sostenibles.
En definitiva, es tracta d'un altre ajuntament que gira l'esquena a les ZBE evidenciant així el seu fracàs. Les ZBE són un exemple de com l'establishment globalista aplica polítiques aparentment progressistes que acaben perjudicant les classes mitjanes i baixes.
Això ha portat al caos, ja que ara mateix hi ha ajuntaments que posen ZBE, d'altres que no, alguns que tornen les multes, d'altres que recorren a la justícia, etc. Fins i tot alguns alts càrrecs de la DGT han denunciat la mala implementació de les ZBE.
