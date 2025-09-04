El Gobierno no ha actualitzat el protocol davant l’augment del 140% de 'menes'
Sindicats policials acusen el Gobierno d'una 'falta total d'acció' en matèria de gestió migratòria dels 'menes'
Espanya viu un augment sense precedents en l'arribada de 'menes'. A l'agost de 2025 es comptabilitzaven 18.967 joves en aquesta situació, la qual cosa suposa un increment del 140% respecte a 2021. Tanmateix, el protocol d'actuació policial no s'ha actualitzat des de 2017, segons informa La Razón.
Aquell any, el Ministeri de l'Interior va fixar les bases d'actuació de la Policia Nacional davant el creixement d'arribades. Aleshores es passava de 3.997 menors registrats el 2016 a 6.414 el 2017, fet que va portar a establir un marc de referència. Des de llavors, tot i que les xifres s'han disparat, el procediment continua sent el mateix.
Un protocol desfasat davant una realitat diferent
El protocol obliga els agents a comunicar de seguida cada localització a Estrangeria, a la Delegació del Govern i al Ministeri Fiscal. Si la minoria d'edat és clara, el menor es registra a la base RMENA i s'entrega als serveis autonòmics de protecció. Però si hi ha dubtes, es requereixen proves mèdiques per determinar l'edat i, fins llavors, el procés s'alenteix.
Fonts policials consultades per La Razón admeten que aquestes instruccions ja no responen a la realitat actual. A la pràctica, els procediments generen retards, inseguretat jurídica i una major vulnerabilitat tant per als menors com per a la ciutadania. Malgrat l'augment de casos, l'Executiu no ha introduït noves mesures de suport.
La normativa de referència continua sent la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers. També es manté vigent el Reial decret 557/2011, que regula la residència temporal de 90 dies i estableix el registre centralitzat de menors a la Direcció General de la Policia. Un marc que, segons sindicats policials, ha quedat perfectament obsolet.
Crítiques per la manca d'acció
El sindicat Jupol ha denunciat que existeix una “manca total d'acció” per part del Gobierno de Pedro Sánchez. Asseguren que l'Executiu es limita a proclamar preocupació per la situació dels menors, però no ha aprovat ni un sol protocol nou. “Es tracta d'un discurs buit de contingut que no s'ha traduït en eines reals per als agents”, lamenten.
Els policies reclamen una reforma urgent de la Llei del Menor, adaptada a la situació actual. També demanen acords automàtics de readmissió amb els països d'origen i trànsit de la immigració irregular. Consideren que aquestes mesures serien més eficaces per afrontar l'increment d'arribades.
Més notícies: