Nou gest de Pedro Sánchez al Marroc: carnet de conduir sense examen ni cita prèvia

El Gobierno de Pedro Sánchez ha implementat una mesura que facilita el procés perquè ciutadans estrangers, especialment marroquins, obtinguin el carnet de conduir espanyol. Serà a través d'un sistema digital creat per la Direcció General de Trànsit (DGT). Aquells que ja posseeixen un permís de conducció de països amb conveni bilateral amb Espanya podran bescanviar-lo sense necessitat de realitzar l'examen pràctic ni de demanar cita prèvia.

Aquesta iniciativa busca alleujar la congestió de cites presencials. Però ha generat controvèrsia, especialment per la possible facilitat que atorga als sol·licitants.

El sistema de bescanvi digital, llançat per la DGT, ha transformat un procés que solia ser complicat en una opció molt més accessible.

Anteriorment, els sol·licitants havien de passar per una sèrie de passos burocràtics. Com la cita prèvia, la verificació del permís amb l'autoritat del país d'origen i la realització d'un reconeixement mèdic. També, en alguns casos, superar exàmens addicionals per a certs tipus de llicències professionals.

Ara, aquest procés es simplifica considerablement en poder començar de manera online. Permet que només es requereixi una visita a les oficines de Trànsit per lliurar el carnet original i rebre una autorització provisional mentre arriba el carnet definitiu per correu.

Els marroquins, principals beneficiats

Encara que la mesura no està limitada només al Marroc, el país magrebí és un dels principals beneficiats. Això és així a causa de la seva inclusió en l'acord bilateral amb Espanya. Altres països que també es beneficien d'aquesta mesura són:

Algèria

Bolívia

Brasil

Xile

Colòmbia

Equador

Filipines

Hondures

Macedònia

Moldàvia

Nova Zelanda

Panamà

Paraguai

República Dominicana

Sèrbia

Tunísia

Turquia

Per a tots aquests països, el procediment digital requereix una verificació electrònica del permís amb l'autoritat competent. Si el permís és validat, el sol·licitant rep un correu electrònic confirmant que pot continuar amb el tràmit. En cas contrari, el procés és cancel·lat.

L'objectiu d'aquesta mesura, segons la DGT, és reduir la saturació dels tràmits presencials, la qual cosa ha generat llargues llistes d'espera. No obstant això, la implementació d'aquest sistema ha suscitat diverses crítiques.

Crítiques a la nova mesura del Govern

Alguns argumenten que podria relaxar els controls i generar desigualtats en l'accés a drets com el de conduir. A més, es tem que aquesta mesura pugui tenir efectes secundaris. Com un augment en la migració, i que tingui un impacte negatiu en el mercat laboral, especialment en el sector del transport.

Les preocupacions també giren al voltant dels possibles riscos associats amb la facilitat d'aquest sistema. Els crítics assenyalen que, si no es gestionen correctament els controls de verificació, podria haver-hi un augment en el nombre de permisos fraudulents. A més, el fet que milers de ciutadans estrangers puguin obtenir el carnet espanyol sense passar per les proves habituals ha generat debat sobre l'equitat en l'accés a aquest dret.

En resum, el sistema de bescanvi digital impulsat pel Govern de Pedro Sánchez vol facilitar l'obtenció del carnet de conduir per a ciutadans de països amb conveni amb Espanya. Però també ha obert un ampli ventall de qüestionaments sobre les seves implicacions socials i laborals.

Encara que la mesura pot beneficiar a molts, especialment als ciutadans marroquins, la seva implementació planteja interrogants sobre la seguretat, el control i l'impacte en l'economia i l'ocupació.