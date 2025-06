Un nou episodi de violència esgota la paciència dels veïns a Lleida

Lleida fa temps que s'ha convertit en un dels llocs més afectats pels problemes de delinqüència i incivisme a Catalunya. Tots els esforços de l'ajuntament són en va davant la violència creixent, sobretot en algunes zones. Un nou episodi de violència aquest cap de setmana ha esgotat la paciència dels veïns.

Una baralla als voltants d'una discoteca al centre de Lleida es va saldar amb un ferit greu per arma blanca. Va passar la matinada de diumenge a l'avinguda Alcalde Porqueras, una zona amb constants problemes de delinqüència i incivisme.

El digital La Veu de Lleida va compartir les imatges on s'aprecia diversos immigrants enfrontant-se a la policia. Les imatges van córrer ràpidament per les xarxes, on molts veïns van mostrar la seva preocupació per la seguretat. Culpen l'alcalde i els partits que han governat a Catalunya tots aquests anys.

Davant d'aquest nou altercat, els veïns es pregunten què cal fer per revertir la situació de creixent inseguretat. Hores abans de l'apunyalament de diumenge, hi va haver una altra baralla als carrers del centre de Lleida. Els veïns demanen mesures urgents per contenir la violència que fa temps que ocupa els seus carrers.

Lleida, fora de control

No només es tracta de les baralles i els apunyalaments. En les últimes hores han cremat diversos contenidors al barri de Balàfia. Se suma així a la cadena d'incendis intencionats que estan tenint lloc aquestes últimes setmanes en barris conflictius com la Mariola.

Un altre dels problemes que arrossega la ciutat és el de la multireincidència. La matinada de dilluns, un marroquí de 45 anys amb múltiples antecedents va ser detingut novament després d'assaltar un magatzem agrícola. Hores abans, la policia havia interceptat un altre delinqüent multireincident amb més de 200 grams de cocaïna al cotxe.

Els veïns diuen prou

Davant d'aquesta cadena de successos, el digital La Veu de Lleida es pregunta què cal fer per canviar la situació. Això ha suscitat desenes de missatges de veïns de la ciutat que mostren el seu hartament davant la realitat.

Molts coincideixen que la culpa és dels partits que durant anys han promogut el wokisme i la multiculturalitat. Per a alguns, la solució està en una alternativa de la mà d'Aliança Catalana. Altres assenyalen les deportacions i la mà dura com a teràpia de xoc.

Així ho resumeix un usuari a X: "La indecència, ineptitud i desídia política han convertit Lleida en un abocador d'inseguretat i violència. Els ciutadans estem patint indefensos i desprotegits aquesta degradació en molts barris i ciutats de Catalunya".