El PSC posa la mirada a Girona per estendre la seva hegemonia davant de Puigdemont

Salvador Illa i Carles Puigdemont continuen disputant-se l'hegemonia política a la Catalunya postprocessista. Socialistes i convergents rivalitzen per ampliar la seva influència amb una meta clara: les pròximes eleccions catalanes. Tot i que abans hi ha una altra cita que marcarà el termòmetre de la política catalana: les municipals de 2027.

Conscients de la seva importància, els partits han premut l'accelerador dels preparatius de les pròximes municipals. Després del tret de sortida de Junts, Aliança Catalana i la CUP, és el torn dels socialistes. El PSC reunirà aquest divendres els seus capitostos locals per traçar l'estratègia i començar a escalfar motors.

L'objectiu prioritari és consolidar la seva posició actual i ampliar la seva influència en dues àrees clau: Girona i la Catalunya central. Sobretot el feu gironí, que Salvador Illa veu com la clau per disputar l'hegemonia a Carles Puigdemont abans de les eleccions catalanes.

Consolidar i ampliar

A Palau donen per conclosa la fase d'estabilització del Govern Illa, amb la consolidació de l'aliança progressista i l'aprovació del suplement de crèdit. Ara poden dedicar esforços a noves tasques, com preparar el camí per a les municipals, on parteixen amb avantatge perquè podran vendre l'èxit de la gestió a la Generalitat.

El PSC fa un balanç positiu dels dos primers anys de la constitució dels ajuntaments. Els socialistes governen a 16 de les 23 ciutats més grans de Catalunya. Tenen totes les capitals de província i també dominen les diputacions, a més d'haver guanyat influència arreu del territori.

Però amb l'ímpetu de la conquesta de la Generalitat, creuen que cal fer un pas més i ampliar les majories ja existents. Sobretot a Barcelona, on Jaume Collboni ha estat incapaç d'encaixar una majoria. Una majoria que sí que té a Lleida i Tarragona, però que se li continua resistint a Girona.

El PSC va fer el més difícil el 2023, quan de la mà de Sílvia Paneque va aconseguir desafiar l'independentisme i guanyar les eleccions. Només una aliança Junts-ERC-CUP va aconseguir mantenir els processistes al poder. Els socialistes creuen que ha arribat el moment de culminar la conquesta.

El PSC, a per la somiada hegemonia

Salvador Illa creu que aconseguir el govern de Girona seria un cop definitiu de cara a les eleccions de l'any següent. A més de ser un feu històricament independentista, és també la ciutat on va governar Carles Puigdemont. Seria una victòria simbòlica, que culminaria la debacle del processisme i l'emergència d'una nova hegemonia.

Tot apunta que el desafiament recaurà novament sobre l'actual consellera Sílvia Paneque. Això obligaria Salvador Illa a haver de remodelar el seu govern. Amb Paneque des de Girona i Illa des de Palau, el PSC somia amb culminar la seva hegemonia a Catalunya el 2028.

L'altre objectiu de cara a les municipals és trencar el cordó metropolità i penetrar a la Catalunya interior. A l'àrea metropolitana la prioritat és disputar Badalona i Castelldefels al PP, i recuperar Terrassa. A la Catalunya interior, el PSC vol guanyar influència a les comarques de Lleida i les comarques centrals.

Això seria també un pas molt important per consolidar l'etapa de reconversió de Catalunya després del Procés. Aquest divendres, els líders locals rebran un missatge molt clar: el PSC ha de ser el 2027 l'única alternativa al nacionalisme i als extrems ideològics.