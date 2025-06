Nou cop al gihadisme a Catalunya: un detingut a Castellbisbal

L'amenaça islamista continua molt present a Catalunya. La Guàrdia Civil ha assestat aquest dimarts un nou cop al gihadisme amb la detenció d'un home a Castellbisbal, a la província de Barcelona. Ha estat arrestat per presumptes delictes d'adoctrinament i autocapacitació de terrorisme, segons informa The Objective.

La policia ha augmentat la vigilància sobre les activitats de l'islamisme radical a Espanya. Les operacions contra el gihadisme a Espanya i a Catalunya s'han multiplicat des de la crida a la gihad global, el 2023.

Catalunya continua liderant de llarg les operacions antiterroristes. Aquest territori és des de fa molts anys el principal focus de gihadisme a Espanya i un dels punts calents de la radicalització a Europa. A més de comptar amb un ampli percentatge d'immigració islàmica, és també un lloc de proliferació de les mesquites salafistes.

El conflicte a Pròxim Orient i l'augment de la immigració il·legal han incrementat l'activitat gihadista i el risc per a la seguretat nacional. Alguns sectors fa temps que denuncien aquest perill, davant del bonisme imperant a Catalunya.

Què se sap de la detenció d'avui?

La Guàrdia Civil ha arrestat a Castellbisbal un home acusat de delictes relacionats amb l'adoctrinament i la formació terrorista. La detenció es va dur a terme sota la supervisió del Jutjat Central d'Instrucció núm. 2 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional.

Les investigacions van revelar que el detingut estava immers en un procés avançat de radicalització gihadista. Les autoritats van comprovar que difonia públicament propaganda vinculada a grups terroristes com DAESH. A més, l'individu havia adoptat missatges que encoratjaven la violència com a mètode de lluita.

Un aspecte alarmant de la investigació va ser la confirmació que l'arrestat s'havia format en tècniques de combat i maneig d'armes. Havia viatjat a l'estranger per rebre entrenament en l'ús d'armes de foc, participant en pràctiques de tir.

Davant d'aquesta situació, els investigadors van considerar que el detingut suposava una amenaça potencial per a la seguretat nacional. Per això, van decidir activar un operatiu per a la seva captura i neutralitzar el risc que representava.

Les fonts oficials han destacat que aquesta actuació ha aconseguit frenar una amenaça en ple desenvolupament. La Guàrdia Civil continua amb les investigacions per determinar l'abast total de la xarxa o contactes de l'individu. El procés judicial seguirà sota la jurisdicció de l'Audiència Nacional, que dirigeix les investigacions relacionades amb el terrorisme.

Segueix latent l'amenaça islamista

L'actuació a Castellbisbal és un exemple més de l'esforç que fan les autoritats per prevenir la radicalització i el terrorisme a Espanya. Les campanyes de difusió i control s'intensifiquen davant la creixent presència de propaganda gihadista a internet.

En els darrers anys, les forces de seguretat han aconseguit desarticular diversos nuclis dedicats a l'adoctrinament i la formació terrorista. Tanmateix, les noves modalitats de radicalització suposen un repte constant.

La investigació continua oberta per esclarir si el detingut mantenia vincles amb altres individus o grups extremistes. També es vol saber si planejava dur a terme accions violentes en territori nacional.

Amb aquesta operació, la Guàrdia Civil reforça el seu compromís amb la seguretat i la lluita contra el terrorisme. La detecció precoç i la intervenció ràpida són clau per evitar incidents greus.

Finalment, les autoritats fan una crida a la col·laboració ciutadana per denunciar qualsevol indici de radicalització o activitats sospitoses. La prevenció és fonamental per protegir la societat de les amenaces terroristes.