La CUP cau en el seu propi parany i reacciona contra una ocupació a Girona

La CUP ha abanderat el relat segons el qual les ocupacions no existeixen i són una invenció per sembrar odi o vendre més alarmes. Però allà on governen i han de gestionar el dia a dia, la realitat acaba per imposar-se. Així ha passat a Girona, ciutat governada per una coalició liderada pels cupaires.

El sindicat de l'habitatge controlat per una escissió radical de la CUP ha carregat contra l'ajuntament de Girona. Assenyalen directament la CUP per votar juntament amb Vox per “desnonar la Nouama i les seves filles”.

L'equip de govern ha respost amb un missatge contundent, on defensen la seva política d'habitatge i acusen la família afectada de “aprofitar-se del sistema”.

No és la primera vegada que els radicals ataquen la CUP. Aquest conflicte evidencia la tensió creixent entre el sector institucional de la CUP i les seves bases més radicals. També posa de manifest les contradiccions entre el relat de l'esquerra woke i la seva realitat diària en temes com la seguretat i l'okupació.

Frau de lloguer social

En un vídeo de denúncia, el Sindicat de l'Habitatge de Girona afirma que “una vegada més tots els polítics coincideixen a aplicar la mà dura contra la classe treballadora”. Accusen la CUP, ERC i Junts de “vendre fum” i de “fer fora les famílies com si fossin un fons voltor”.

La resposta ha vingut de part de la regidora d'Igualtat i Justícia de l'ajuntament de Girona, Amy Sabaly. Es tracta, segons ha dit, d'un “cas de lloguer social fraudulent”, i ha ofert la seva versió “per evitar caure en el discurs populista”.

Segons l'ajuntament, fa onze anys es va assignar un habitatge social a una persona que complia amb els requisits establerts. Gràcies a això, va poder gaudir de l'ús de l'habitatge amb un lloguer assequible adaptat als seus ingressos.

Però segons la regidora, fa set anys aquesta persona “va deixar de pagar” i des de llavors ha acumulat un deute de 18.000 euros amb l'ajuntament. “A més, tenim constància que aquesta persona fa temps que no viu al pis. Ha permès l'empadronament de diferents persones, i per la informació de què disposem, ha generat conflictes amb la resta de veïns i veïnes”.

Segons la regidora, estem davant d'un cas “flagrant” de “frau” de lloguer social. Ha al·legat que des de l'ajuntament governat per la CUP “treballem per garantir el dret a l'habitatge”. Però que “actuarem decididament quan algú s'aprofiti del sistema”.

El sindicat els acusa de mentir

El sindicat ha respost a la regidora acusant l'ajuntament d'“executar un desnonament amb un procés irregular”, i de basar-se en “fal·làcies”. Al·leguen que l'ajuntament no ha garantit el dret a la defensa de la família desnonada.

També acusen la regidora de mentir quan diu que la persona no viu al pis o que comet frau en el padró. Segons la seva versió, “la Nouama tenia acollida de manera temporal persones en situació d'extrema vulnerabilitat”.

Es tracta segons diuen d'un intent de “criminalitzar” per impedir l'acció sindical. Per això llancen un dard a la CUP: “Governar les institucions capitalistes és doblegar-se a elles, defensar a qualsevol preu el negoci immobiliari i la propietat privada”.