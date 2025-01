Noies a Catalunya que 'no tornen a classe' perquè les seves famílies les obliguen a casar-se

"Ser mestra i tenir alumnes que no tornen després de Nadal perquè les han casat és molt trist. Nosaltres hem intentat educar-les amb els valors d'Occident, però les seves famílies, no". Amb aquestes paraules denunciava una usuària d'X un cas que ha viscut amb una alumna que cursava l'ESO. És a dir, que tenia entre 12 i 16 anys.

Amb el nom de Núria Gausachs, aquesta mestra posava damunt la taula el debat sobre la compatibilitat (o no) de certes cultures amb els valors d'Occident.

Si bé és cert que no especifica l'origen cultural de la protagonista del seu relat, la majoria d'usuaris de la xarxa social d'Elon Musk van intuir que eren musulmans. "És trist que CUP, ERC, Comuns i diferent fauna urbana mal anomenada progre estiguin a favor que Catalunya sigui el nou bressol de l'Islam", comentava una en resposta a la història de Núria.

La publicació de Núria es va fer viral, arribant a tenir 115.000 visualitzacions, 2.400 'm'agrada' i centenars de comentaris. La majoria d'ells, donant suport a la idea que els valors d'Occident i l'Islam són incompatibles. Ja no només pels casos de casaments forçats, sinó també pel fet que les dones no puguin accedir al món laboral o que estiguin obligades a portar vel.

"És un despropòsit", "el problema no és aquesta gent, el mal són els polítics que no només ho permeten, sinó que preparen el terreny per a ells", "nenes amigues de la meva filla venien a casa a jugar i ara van tapades de dalt a baix", "en molts llocs s'està vinculant les ajudes[econòmiques]amb que les portin a classe, encara que tampoc crec que sigui la solució", són alguns dels molts comentaris que es poden llegir.

En resum, el trist (i pel que explica, també il·legal) cas que exposa aquesta professora, va obrir un debat sobre els valors d'Occident i l'Islam. De fet, algun no va poder frenar els seus impulsos progres i va atacar la professora que denunciava el cas. "No em facis riure. Quins valors d'Occident? Deixar avis a la residència? Hipotecar-se fins més enllà de la jubilació? Creure's millor que els altres per ser blancs?", va arribar a dir. Com veuen, la Catalunya woke no descansa ni quan es denuncia el cas d'un casament forçós d'una menor.