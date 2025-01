Niñas en Cataluña que 'no vuelven a clase' porque sus familias las obligan a casarse

"Ser maestra y tener alumnas que no vuelven después de Navidad porque las han casado es muy triste. Nosotros hemos intentado educarlas con los valores de Occidente, pero sus familias, no". Con estas palabras denunciaba una usuaria de X un caso que ha vivido con una alumna que cursaba la ESO. Es decir, que tenía entre 12 y 16 años.

Con el nombre de Núria Gausachs, esta maestra ponía encima de la mesa el debate sobre la compatibilidad (o no) de ciertas culturas con los valores de Occidente.

Si bien es cierto que no especifica el origen cultural de la protagonista de su relato, la mayoría de usuarios de la red social de Elon Musk intuyeron que eran musulmanes. "Es triste que CUP, ERC, Comuns y diferente fauna urbana mal llamada progre estén a favor de que Cataluña sea la nueva cuna del Islam", comentaba una en respuesta a la historia de Núria.

La publicación de Núria se hizo viral, llegando a tener 115.000 visualizaciones, 2.400 'me gusta' y centenares de comentarios. La mayoría de ellos, apoyando la idea de que los valores de Occidente y el Islam son incompatibles. Ya no solo por los casos de casamientos forzosos, sino también por el hecho de que las mujeres no puedan acceder al mundo laboral o que estén obligadas a llevar velo.

"Es un despropósito", "el problema no es esta gente, el mal son los políticos que no solo lo permiten, sino que preparan el terreno para ellos", "niñas amigas de mi hija venían a casa a jugar y ahora van tapadas de arriba a abajo", "en muchos sitios se está vinculando las ayudas[económicas]con que las lleven a clase, aunque tampoco creo que sea la solución", son algunos de los muchos comentarios que se pueden leer.

En resumen, el triste (y por lo que cuenta, también ilegal) caso que expone esta profesora, abrió un debate sobre los valores de Occidente y el Islam. De hecho, alguno no pudo frenar sus impulsos progres y atacó a la profesora que denunciaba el caso. "No me hagas reír. ¿Qué valores de Occidente? ¿Dejar abuelos a la residencia? ¿Hipotecarse hasta más allá de la jubilación? ¿Creerse mejor que los demás por ser blancos?", llegó a decir. Cómo ven, la Cataluña woke no descansa ni cuando se denuncia el caso de una boda forzosa de una menor.