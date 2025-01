Els impostos alts: allò que l'esquerra a Catalunya amaga quan parla d'habitatge

La crisi de l'habitatge, com la gran majoria de problemes d'aquesta magnitud, té múltiples factors que la provoquen. Tanmateix, l'esquerra (especialment la catalana) focalitza tota la culpa en els propietaris. Que si tenen pisos buits, que si l'Estat ha d'obligar-los a establir un preu pel lloguer, etc. Mentrestant, aquesta mateixa esquerra no posa especial atenció a altres factors que també han provocat l'actual problema amb l'accés a l'habitatge, especialment per als més joves.

Escoltant-los, que hagi estat la mateixa esquerra la que ha governat en els últims anys a Barcelona, Catalunya i tota Espanya sembla no tenir importància. Que amb prou feines s'hagi construït habitatges nous, tampoc sembla importar. Que Catalunya hagi crescut un 30% de la població en menys de 30 anys per culpa de l'arribada massiva d'immigrants, tampoc sembla rellevant. Això sí, l'element que també ha alimentat la crisi de l'habitatge i que l'esquerra, sobretot la catalana, intenta obviar perquè els desmunta el relat, és un altre: l'infern fiscal que és actualment Catalunya.

Catalunya, la comunitat en la qual es paga més impostos per un habitatge de segona mà

En els casos de compra d'habitatges de segona mà, són les comunitats autònomes les que decideixen quin percentatge d'Impost de Transmissió Patrimonial (ITP) s'ha de pagar. I com sol passar en aquests casos, Catalunya se situa al capdavant del rànquing. Una vegada més, Catalunya consolidant-se com l'infern fiscal que és. On més impostos es paguen, on hi ha més tributs propis i, també, dels territoris on es paga més ITP de tota Espanya.

Mentre que a Catalunya es paga, en règim general, un 10% d'ITP, a Madrid es paga un 6%. Igual a Galícia o Navarra. A Andalusia, aquest impost puja fins al 6,5% i, per exemple, al País Basc es paga entre un 4% i un 5%. A la majoria de comunitats, la xifra és del 8%. Això sí, el Partit Popular va acordar fa uns dies baixar l'ITP en totes les CCAA en les quals governi fins al 4%.

Només la Comunitat Valenciana, té un 10% com Catalunya. I les Balears també s'arriba a pagar el 10%, però només si es tracta d'un habitatge de més de 600.000 euros.

En resum, si algú vol comprar una casa de segona mà a Espanya, serà a Catalunya on pagarà més impostos. Un factor que perjudica clarament joves i altres potencials compradors.

El pitjor de tot és que, mirant als principals països d'Europa, Catalunya també lidera aquest rànquing de dubtosa reputació. El 10% que es paga aquí és més del que es paga, per exemple, a França (entre el 7% i el 8%), Itàlia (entre el 2% i el 9%), Portugal (entre l'1% i el 8%), Alemanya (3,5%-8%), Països Baixos (2%) o Suècia (3%).

Espanya, líder en IVA per comprar un habitatge

En el cas d'habitatges nous, el que es paga és l'IVA, que és del 10% i depèn de l'Estat, no de les comunitats. En aquest cas, el 10% que es paga d'IVA a Espanya és superior al 5,5% que es paga a França o al 4% que es paga a Itàlia per al primer habitatge. A Alemanya, directament ni paguen IVA per la compra d'una primera residència nova.

En el cas de l'IVA, el PP també ha proposat que es rebaixi fins al 4%, exigint a Pedro Sánchez que faci el mateix que faran les comunitats governades pels populars amb l'ITP.