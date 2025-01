Indignació amb TV3 per la seva notícia sobre l'alto el foc entre Israel i Hamàs

TV3 ho ha tornat a fer. Nova onada de crítiques i indignació per com han tractat una de les notícies més destacades del conflicte entre Israel i Hamàs. No és la primera vegada (ni, segurament, l'última) que la televisió pública catalana rep acusacions de comprar el relat de l'organització terrorista palestina. Això sí, molts consideren que s'han passat de la ratlla en aquesta última polèmica.

En les últimes hores, Israel ha aprovat pactar amb Hamàs un alto el foc. Aquest acord permetrà que una part dels 100 ostatges que tenen segrestats els terroristes palestins des del passat 7 d'octubre de 2023, tornin a casa. A canvi, el govern israelià alliberarà centenars de presos palestins que té empresonats. Es calcula que per cada ostatge que alliberi Hamàs, Israel alliberarà desenes de reus.

El cas és que TV3, usant el mateix vocabulari que utilitzarien els terroristes palestins, va informar que "Israel podria alliberar els primers ostatges aquest diumenge". La utilització de la paraula "ostatges" per definir els presos que estan empresonats a Israel (entre els quals hi ha nombrosos dirigents destacats de Hamàs) ha indignat molts ciutadans que veuen com la televisió pública finançada amb més de 330 milions d'euros que surten dels impostos que paguen, compra el relat de Hamàs.

"Pensàvem que TV3 havia tocat fons. Doncs no. Cada vegada que passa s'enfonsa més en la misèria intel·lectual i moral. De quins ostatges parleu?", es queixava l'Associació Catalana d'Amics d'Israel (ACAI). Josep Lluís Alay, exalt càrrec de la Generalitat i una de les persones més properes a Carles Puigdemont, també va denunciar el titular de TV3. "Aquesta gent s'ha begut l'enteniment. Quina bogeria de televisió".

"Fake news, televisió pública manipuladora", "em fa fàstic finançar això", "és urgent tancar TV3", "felicitats, ja sou la pitjor televisió d'Europa i la més antisemita del món", "dieu ostatges a presos amb condemna per delictes de sang? Dieu ostatges als terroristes de la Rambla?", "en molts països això es podria considerar apologia del terrorisme", "sou l'Al Jazeera catalana" o "TeleHamàs" van ser alguns dels molts missatges de queixa que va rebre la publicació del canal informatiu 324.