Els Mossos posaran escorta a Sílvia Orriols pel risc d'un atac islamista

Els Mossos d'Esquadra han activat un dispositiu d'escorta personalitzada per a Sílvia Orriols. La decisió es pren després d'un augment del risc detectat per la Comissaria General d'Informació del cos. Aquests agents són els professionals que s'encarreguen, entre altres coses, de calibrar les amenaces a líders polítics i figures públiques.

La protecció policial respon a recents declaracions públiques d'Orriols, que des del principi s'ha declarat obertament com a "islamòfoba". En particular, les seves intervencions sobre l'islam i Mahoma han causat gran enrenou entre la comunitat musulmana. Segons fonts policials, aquestes expressions han circulat àmpliament en xarxes socials i mitjans digitals.

Els Mossos, doncs, consideren que el risc actual és suficient per justificar l'escorta. L'anàlisi de seguretat inclou amenaces prèvies, la seva creixent visibilitat mediàtica i la contundència del discurs.

Abans d'això, la líder d'Aliança Catalana ja havia rebut amenaces i rebutjat la protecció policial. No obstant això, l'increment del nivell d'amenaça ha obligat a activar noves mesures. Com ja passa amb figures com Ignacio Garriga o els presidents Illa i Rull, aquestes accions afectaran el seu entorn i desplaçaments.

Encara que no s'ha produït cap atac, les autoritats mantenen el nivell d'alerta. L'objectiu és evitar incidents mitjançant una estratègia preventiva. Aquesta protecció es mantindrà mentre persisteixi el nivell de risc actual i inclourà mesures de contravigilància.

Catalunya i l'islamisme radical

Com és sabut, Catalunya és un dels centres de l'activitat antiterrorista del sud d'Europa. Així, per exemple, la regió concentra la gran part d'activitat d'intel·ligència d'Espanya, així com el 80% dels oratoris salafistes. Sense anar més lluny, l'últim atemptat islamista, el de les Rambles de Barcelona, es va originar a Ripoll, feu electoral d'Orriols.

I que Catalunya tingui un problema particular amb l'islamisme radical obeeix a un factor bàsic. I és que aquí, en proporció, hi ha la major comunitat musulmana de tota Espanya. En particular, destaquen dues nacionalitats: marroquins i pakistanesos.

Finalment, cal recordar que no només hi ha figures polítiques amenaçades. Els propis agents de Mossos són un objectiu dels terroristes. Fa uns pocs mesos, la Comissaria General d'Informació va detectar serioses amenaces contra els agents i altres cossos de l'ordre.