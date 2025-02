Els vergonyosos titulars de la premsa catalana sobre l'últim atemptat a Alemanya

La premsa ultrasubvencionada catalana no es cansa de fer el ridícul. Seria fins i tot graciós si la broma no ens costés un ull de la cara. I és que ja sabeu que la immensa majoria de mitjans de comunicació a Catalunya haurien de tancar si no rebessin la ingent quantitat de diners públics que reben en subvencions i publicitat institucional.

En aquesta ocasió, aquells que s'omplen la boca de codis deontològics i de combatre la desinformació s'han cobert de glòria. El motiu, la seva cobertura informativa sobre el recent atemptat comès per un sol·licitant d'asil afganès de 24 anys a Alemanya, que ha deixat com a mínim 30 persones ferides. Algunes d'elles, molt greus.

Poseu-vos còmodes i no us perdeu aquest repàs de premsa sobre aquesta notícia als mitjans de comunicació catalans com RAC1, La Vanguardia, El Periódico, Vilaweb o el Diari ARA. Una cobertura mediàtica que faria avergonyir a qualsevol persona amb dos dits de front.