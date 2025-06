La crisi del PSOE uneix els partits del cordó sanitari al Parlament de Catalunya

El PP va demanar l'alteració de l'ordre del ple perquè Salvador Illa donés explicacions sobre la trama de corrupció que esquitxa el PSOE. Els populars van demanar explicacions per la seva aparició a l'informe de la UCO. Vox es va sumar a la petició, la qual cosa va obligar el president de la cambra, Josep Rull, a sotmetre la qüestió a debat i votació.

Això va evidenciar la fragmentació del Parlament entre PP i Vox, i la resta de la cambra. La crisi de corrupció que amenaça els governs progressistes ha accentuat aquesta realitat. PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP van votar en contra de la compareixença de Salvador Illa

La primera a intervenir va ser Laia Estrada, de la CUP, que va apel·lar al “pacte antifeixista” per justificar el seu rebuig a la compareixença de Salvador Illa. “No votarem cap proposta que vingui de l'extrema dreta”, va afirmar. “Però si Salvador Illa voluntàriament en una altra ocasió considera interessant posicionar-se sobre aquesta qüestió ho trobarem la mar de bé”, va ser el posicionament de la CUP

Comuns també va mostrar el seu suport sense fissures a Salvador Illa davant PP i Vox. De fet, David Cid no va demanar explicacions a Illa però sí que va recordar casos que afecten el PP com la Púnica i Gürtel. "Nosaltres serem implacables contra la corrupció, però nosaltres no farem el joc a l'extrema dreta i els seus escolanets que sou vosaltres", va dir adreçant-se al PP

Junts registrarà una petició de compareixença

ERC va utilitzar la mateixa estratègia, intentant salvar Salvador Illa atacant el PP. "Nosaltres de la mà del PP i Vox no hi anirem mai", va dir la portaveu Esther Capella. A més va dir que Esquerra no ha tingut mai "casos d'aquest tipus" La qual cosa va generar rialles a l'hemicicle perquè molts es van recordar de la corrupció a la DGAIA

Junts va justificar el seu vot contrari perquè "no participarem de l'espanyolització que es vol fer sempre d'aquesta cambra". La portaveu Mònica Sales es va desmarcar de la guerra entre PSOE i PP. Va anunciar, això sí, la seva intenció de registrar una petició de compareixença del President de la Generalitat "per saber si la presumpta corrupció afecta Catalunya"

Els socialistes van argumentar que la petició no procedeix "perquè els fets als quals es refereix són aliens al President Illa". Va criticar aquells "que volen convertir el Parlament per a les seves maniobres oportunistes". La portaveu Elena Díaz va dir que la lluita contra la corrupció es demostra "actuant de manera contundent i expulsant els culpables"

El cordó sanitari es fa fort

Més enllà de la proposta en concret, va servir per evidenciar la solidaritat entre progressistes i processistes davant la crisi que amenaça les seves majories. Tots els partits que d'una manera o altra donen suport a PSOE i PSC repeteixen aquests dies una mateixa idea. La corrupció és criticable, però el perill real és l'ascens de l'extrema dreta

Els partits estan utilitzant la por a l'ultradreta com a justificació per blanquejar la corrupció. En el fons estan protegint els seus interessos, que d'una manera o altra estan vinculats amb la supervivència de Pedro Sánchez.

En aquesta ocasió, tots els partits, de la CUP fins a Junts, han utilitzat el cordó sanitari per bloquejar la proposta de compareixença de Salvador Illa. El seu principal temor és que PP i Vox capitalitzin la crisi de presumpta corrupció. Això ha reforçat el cordó sanitari just en el moment en què partits com Junts havien mostrat les seves reserves

En definitiva, es demostra que l'extrema dreta continua sent el principal element mobilitzador de l'esquerra i el processisme per evitar el seu enfonsament. Això està marcant també els diferents enfocaments de la crisi de presumpta corrupció que esquitxa els socialistes