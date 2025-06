ERC i Junts canvien d’estratègia i busquen esprémer al màxim Pedro Sánchez

La relació entre el Gobierno i els seus socis processistes, ERC i Junts, ha fet un gir inesperat a l'escalf dels esdeveniments. El que abans era un suport incondicional s'ha transformat en una estratègia de pressió desesperada sobre el PSOE. Tots dos partits independentistes busquen ara obtenir concessions significatives a canvi de donar suport a un cadàver polític.

Vist amb perspectiva, aquesta nova tàctica s'inscriu en la dinàmica del que s'anomena el “mur” de Sánchez. En principi, aquesta estratègia pretenia aglutinar totes les forces polítiques minoritàries per aïllar la dreta. Tanmateix, els escàndols de corrupció que afecten el PSOE han convertit aquest mur en un bumerang per al Gobierno. Ara, en resum, el PSOE és vist com un caixer automàtic per al que quedi de legislatura.

El gir d'ERC i Junts: d'aliats a exigències

Durant els primers anys de la legislatura, ERC i Junts van ser dos dels pilars fonamentals sobre els quals Sánchez va construir la seva majoria. Tanmateix, amb el pas del temps i l'augment dels casos de corrupció que afecten l'Executiu, tots dos partits han començat a replantejar el seu suport. Ara, exigeixen més a canvi de mantenir-se a la coalició; això confirma que 'Frankenstein' no tenia més substància que la de concentrar interessos de perdedors

Aquest canvi ha estat especialment visible en temes clau com el 'cupo' català i les balances fiscals. ERC, per exemple, ha incrementat les seves demandes. Ara pressionen perquè el dèficit fiscal de Catalunya s'elevi a prop de 30.000 milions d'euros, molt més del que el Gobierno havia previst. Aquest augment reflecteix l'estratègia d'estrènyer al màxim Sánchez. A més, la situació s'agreuja amb el recent cas de Santos Cerdán, implicat en un presumpte cobrament de comissions il·legals.

Junts ha adoptat una postura similar. Després de mesos de desacords sobre el compliment dels acords, Junts exigeix “garanties” sobre els compromisos pendents, especialment pel que fa a les balances fiscals i la cessió de competències tributàries. En aquest sentit, la manca d'un interlocutor per part del Gobierno - abans ho era Santos Cerdán - ha generat més incertesa. Això ha portat Junts a pressionar encara més Sánchez perquè concreti com i quan es materialitzaran les mesures acordades.

Entre aquestes mesures hi ha la cessió del 100% dels impostos a Catalunya, quelcom que es concretaria a través d'una reforma de la llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes. Segons va explicar el secretari general del partit, Jordi Turull, Junts vol que es reconegui la "singularitat" de Catalunya abans de la cessió dels impostos.