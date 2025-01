VÍDEO | Montserrat Nebrera desmunta el relat de l'esquerra sobre els lloguers

La crisi de l'habitatge ha irromput com un dels temes estrella d'aquesta legislatura a Catalunya. El debat queda esbiaixat pels altaveus polítics i sobretot mediàtics que apuntalen el relat de l'esquerra com una veritat absoluta. Ho plantegen com una lluita de classes, i proposen la regulació com a solució ignorant com funciona la llei de l'oferta i la demanda en el mercat immobiliari.

Aquest divendres, l'exdiputada Montserrat Nebrera ha tingut l'oportunitat de mostrar a TV3 una opinió que amb prou feines té cabuda als mitjans públics i subvencionats a Catalunya. Ha desmuntat amb arguments sòlids el mantra de l'esquerra sobre aquesta qüestió.

Montserrat Nebrera ha recordat quelcom tan bàsic com que la falta d'habitatge públic i privat limita l'oferta davant d'una demanda creixent. "Això és un principi fonamental de l'economia de mercat: quan puja la demanda i hi ha poca oferta pugen els preus".

Però a més ha assenyalat com a problema el desequilibri entre la pujada dels preus i l'estancament dels salaris. Ha recordat que els preus a Catalunya són equiparables als d'altres països d'Europa, però aquí els salaris són més baixos. Això fa que la gent hagi de dedicar més percentatge del seu salari al lloguer.

Per què hi ha poca oferta

Sobre la poca oferta, ha posat damunt la taula la inseguretat jurídica dels propietaris. "Per a molta gent més important que quant cobra és que pugui cobrar", ha afirmat. L'exdiputada ha subratllat que "molts propietaris quan la gent no paga no els poden fer fora".

En aquest punt ha contradit el Sindicat de Llogateres sobre els desnonaments. "Quan hi ha un desnonament es mobilitza una part de la societat i la comissió judicial no s'atreveix a desnonar", ha advertit.

També ha qüestionat el concepte de vulnerabilitat. "Abans era algú sense sou, després amb un sou precari i ara que destina el 50% al lloguer", ha dit. Però ha afegit que la responsabilitat és dels poders públics i no dels privats.

Desmuntant mantras

Nebrera ha desmentit un altre mantra, dient que "l'habitatge digne no és un dret sinó un principi rector de la política social i econòmica". Per això s'estableix que "els poders públics han de promoure les condicions" per al seu accés. La responsabilitat de l'estat, ha dit, és fer habitatge públic i protegir els casos vulnerables.

Apunta que el problema no pot resoldre's amb el lloguer de temporada. Amb el parc d'habitatge actual, encara que es destinés tot a residencial per cada pis hi hauria quinze inquilins que quedarien fora. "I irònicament per al Sindicat de Llogateres els qui quedarien fora serien els més vulnerables", ha assenyalat.