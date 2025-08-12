Es burlen del govern de Jaume Collboni per descobrir que l'ombra alleuja la calor
Els usuaris esclaten: 'Talen arbres, no planten en zones noves i es gasten una milionada en ‘ombres artificials’
L'Ajuntament de Barcelona de Jaume Collboni s'ha convertit en el blanc de les burles després d'un anunci científic. TV3 va informar que, segons dades municipals, la instal·lació d'ombres artificials a l'espai públic redueix la calor. Més concretament, la sensació tèrmica entre tres i quatre graus. Aquesta conclusió ha desfermat l'humor i la ironia en línia.
La primera tinenta d'alcalde, Laia Bonet, va destacar que aquesta diferència de temperatura pot ser decisiva perquè les persones romanguin o no a l'espai públic. Els mesuraments s'han fet aquest estiu en més d'una trentena de zones de la ciutat. I s'han utilitzat una quinzena de sensors permanents que registren temperatura, humitat, radiació solar i altres paràmetres.
Segons el consistori, actualment el 62% de l'espai públic de la ciutat compta amb ombra. D'aquesta manera, al voltant d'un 19% requereix actuació prioritària, ja sigui mitjançant arbrat o estructures artificials. Aquest 2025 es preveu habilitar 84 nous espais amb ombra, amb un objectiu de 200 al final del mandat. La inversió total del programa ascendeix a 13 milions d'euros.
Les xarxes no perdonen
A les xarxes socials, les reaccions no es van fer esperar, amb comentaris que qüestionen la utilitat de l'estudi i critiquen la gestió urbanística del consistori. "Tal com ho sentiu, l'Ajuntament de Barcelona ha fet anàlisis tècniques per confirmar que a l'ombra fa menys calor", ironitzava un usuari.
Un altre missatge apuntava directament contra la tinenta d'alcalde: "La senyora Laia Bonet, vividora socialista que 'només' porta 21 anys xuclant de la política, és la 'científica' que ha descobert l'ombra...". Les crítiques també es van centrar en la política d'arbrat. "Tallen arbres, no en planten en zones noves, i finalment es gasten una milionada en 'ombres artificials' que mai refrescaran com els arbres i són horroroses visualment"
La polèmica deixa en evidència que, més enllà de la inversió, l'estratègia municipal contra la calor s'enfronta a un problema d'imatge pública. Especialment quan les conclusions tècniques semblen confirmar el que tothom sap de sempre. És a dir, que a l'ombra fa força menys calor.
Més notícies: