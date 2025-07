L'evident distanciament entre Rufián i ERC que ja ningú no pot ocultar

Resulta evident que la visió de Gabriel Rufián i del seu partit, ERC, sobre la política és cada cop més diferent. L'allunyament del mediàtic diputat republicà respecte al seu partit ha anat en augment els últims mesos. I aquesta setmana n'hem tingut una nova mostra. Segurament la més clara, ja que fins i tot la formació d'Oriol Junqueras ha hagut de fer un pas endavant per desacreditar el seu líder a Madrid.

Gabriel Rufián llançava aquest dimarts als passadissos del Congrés dels Diputats la proposta de "crear un espai d'esquerres plurinacional" que ara mateix és "orfe". En definitiva, llançava la proposta de crear una coalició de cara a les pròximes eleccions generals formada per ERC i, com a mínim, Bildu i BNG, tot i que també s'hi podrien afegir altres forces polítiques similars.

No es tracta d'una cosa nova. Ja fa temps que Rufián flirteja amb aquesta idea. Tanmateix, aquest dimarts ho va verbalitzar de manera clara. Llàstima (per a ell) que el seu partit trigués només uns minuts a desacreditar la seva proposta. “No està damunt la taula i no forma part de la nostra agenda”, va deixar clar la portaveu republicana al Parlament, Ester Capella, que parlava “en nom d'ERC”.

Tot i això, aquest dimecres, Gabriel Rufián ha continuat insistint en la seva proposta. “Algú té una idea (que no estigui basada en la màgia) millor? De què serveix treure 2 o 3 diputats més si al davant tindràs Abascal de vicepresident o Tellado de ministre de l'Interior? Et mataran políticament igual. Menys puresa i més cap”, exposava el diputat republicà al seu compte d'X.

Segon xoc en pocs dies de diferència

Aquest xoc entre Rufián i el partit no és anecdòtic. Fa només uns dies, el diputat republicà elogiava Patxi López a la tribuna del Congrés. Va ser un acte que no va agradar a ERC. I és que el portaveu del PSOE va ser lehendakari just quan van il·legalitzar Batasuna, el partit de l'esquerra abertzale que, a la vegada, és soci d'ERC a Europa.

No van ser pocs a la direcció republicana que es van sorprendre (i molestar) per les paraules de Rufián. I és que cada cop són més els que creuen que el de Santa Coloma està més pendent d'agradar a les esquerres espanyoles sense pensar en el que pot arribar a perjudicar el seu partit a Catalunya.

És l'allunyament que ja ningú pot tapar entre ERC i Gabriel Rufián. Un Gabriel Rufián que sembla més preocupat d'allargar la seva carrera política a Madrid (la que havia de durar 18 mesos i ja en porta 9 anys) que no pas per l'enfonsament del seu partit a Catalunya.