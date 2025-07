Denuncien la infiltració d'una periodista catalana per atacar patrulles veïnals

Nou episodi de tensió entre mitjans de comunicació subvencionats i ciutadans. El grup patrulla veïnal Reconquista España, molt present a les xarxes, ha revelat que una periodista de El Periódico va intentar infiltrar-se al seu grup amb intencions qüestionables. Segons les captures divulgades, la reportera tenia l'evident intenció de vincular aquest grup amb la narrativa actual de "l'extrema dreta" i els "nazis".

En les converses, la periodista suggeria coses com que “tinc la sensació que no hi ha tanta gent disposada a passar a l'acció”. A més, manifestava el seu interès en relació amb el context de “lo de Torre Pacheco”. Entre altres coses, afirmava que venia de "Deport Them Now", un grup d'extrema dreta minoritari que s'ha utilitzat per crear aquesta narrativa:

L'interlocutor de Reconquista España contestava a la periodista dient que ells no tenen relació amb aquests entorns. De sobte, li revela que sap que és una periodista i el que està fent. "És força trist que intenteu infiltrar-vos en grups de gent honrada i honesta que només està preocupada per la seguretat dels nostres barris", li retreia.

L'auge de les patrulles veïnals

Aquest incident ha coincidit amb l'auge de les patrulles veïnals a Catalunya davant l'augment de la inseguretat. A L'Hospitalet - entre altres llocs - han aparegut les primeres iniciatives en aquest sentit. Això és quelcom que en el seu dia ja va advertir l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Si l'Estat no dona solucions, deia l'alcalde, la gent es prendrà la justícia per la seva mà.

Segons dades oficials, per exemple, els delictes amb armes blanques van pujar un 38 % durant la primera meitat de 2025 a Barcelona. Així mateix, es van identificar 280 multireincidents, responsables de milers de delictes. Tot i la millora de les dades en certes categories, molts ciutadans encara consideren que les forces oficials no són suficients.

Aquesta classe d'iniciatives populars no estan exemptes de risc. D'entrada, la creació de patrulles veïnals indica una clara desconfiança envers les autoritats. A més, la possibilitat d'autodefensa descontrolada i confrontacions mal gestionades pot provocar altres problemes de seguretat. El cas de Torre Pacheco ha servit com a advertiment, encara que la primera intenció del poder polític hagi estat capitalitzar el cas.