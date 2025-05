Regne Unit tanca fronteres. A partir d'ara no només posarà fre a la immigració irregular, sinó que també restringirà les vies legals d'entrada al país.

El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha anunciat una sèrie de mesures per endurir les regles d'immigració al Regne Unit. Ho ha descrit com el final d'un "capítol deplorable" i un "experiment fallit de fronteres obertes". En un discurs pronunciat aquest dilluns, Starmer va expressar la seva intenció de recuperar el control del sistema migratori britànic.

El país implementarà noves restriccions que dificultaran l'obtenció de visats per treball, estudi i reagrupació familiar. Aquestes propostes encara necessiten l'aprovació del Parlament, però ja han generat un gran debat.

Els defensors dels drets dels migrants van criticar durament les intencions de Starmer. L'acusen d'adoptar un llenguatge similar al de l'extrema dreta, en lloc de reflectir els valors tradicionals del Partit Laborista. Segons Starmer, les reformes són necessàries per mantenir la cohesió social i evitar que el Regne Unit es converteixi en “una illa d'estranys”.

Por a Nigel Farage

La iniciativa arriba tot just dues setmanes després que el partit ultradretà de Nigel Farage experimentés un augment considerable en les eleccions locals i municipals. Farage, conegut per les seves posicions antiimmigració i proper a l'expresident Donald Trump, ha estat un crític ferotge de les polítiques migratòries del Regne Unit.

La immigració s'ha triplicat en l'última dècada. Els ciutadans de l'Índia es troben entre els principals beneficiaris dels visats britànics. En els últims mesos, els nord-americans també han començat a sol·licitar la ciutadania britànica en nombres rècord.

Aquestes reformes busquen revertir l'augment inesperat de la immigració posterior al Brexit. El sistema migratori que es va implementar després de la sortida de la Unió Europea va ser sorprenentment liberal. El que va resultar en un increment considerable de la immigració. No obstant això, en adonar-se del volum de les xifres, el govern va començar a restringir algunes d'aquestes liberalitzacions.

Les noves mesures proposen que els immigrants hagin de demostrar un nivell més alt d'anglès per a certs tipus de visats de treball. A més, s'amplia de cinc a deu anys el temps d'espera per obtenir la ciutadania. Els ocupadors també es veuran limitats en la seva capacitat per contractar treballadors estrangers, especialment en feines poc qualificades.

10% menys de visats emesos

La immigració il·legal ha estat un tema central en el debat polític del Regne Unit. Les estadístiques del govern mostren que la majoria dels immigrants arriba de manera legal. Les reformes proposades per Starmer afecten aquells que busquen visats de treball i residència.

Starmer també ha proposat un sistema més estricte per als viatgers que no necessiten visat turístic. UK exigirà que comprin una exempció en línia abans d'abordar vols amb destinació al Regne Unit.

Experts estimen que les noves regles podrien reduir en un 10% el nombre de visats emesos. Aquells amb visats temporals es veuran obligats a passar més temps i diners per renovar els seus permisos, la qual cosa podria generar una càrrega econòmica considerable per als migrants.

Encara que molts britànics donen suport a una major lluita contra la immigració il·legal, les mesures de Starmer han estat qüestionades per alguns sectors del seu propi partit. Consideren que el llenguatge utilitzat en el seu discurs és una còpia de la retòrica de l'extrema dreta.

Alguns parlamentaris del Partit Laborista han criticat aquestes declaracions, suggerint que podrien incitar violència contra els migrants. D'altra banda, l'oposició considera que les propostes de Starmer no són suficients i que haurien de prendre's mesures encara més dràstiques.