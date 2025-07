Expulsen un militant d'ERC del grup de xat per qüestionar Najat Driouech

El vel islàmic està sent un dels temes més controvertits en aquesta legislatura, al Parlament de Catalunya. Les propostes de Vox i Aliança Catalana per prohibir el vel a les escoles i espais públics han posat contra les cordes l'esquerra. Ha deixat al descobert les seves contradiccions entre la defensa del feminisme radical i la protecció d'un instrument d'opressió de la dona.

D'entre qui defensa el vel amb més afany hi ha ERC. El partit d'Oriol Junqueras ha experimentat un procés d'islamització dins les seves files. Cada cop té més representants musulmans, i ha imposat la censura interna per evitar fissures en aquest tema.

Així ho revela Xavier Martínez-Gil, militant del sector crític d'ERC i excandidat de la llista Recuperem ERC. Els crítics es caracteritzen no només per l'independentisme radical, sinó també per combatre la deriva woke del partit. Martínez-Gil ha denunciat pressions per desafiar el relat oficial imposat des de la cúpula sobre l'islamisme.

Aquest militant ha compartit la reflexió de Najat El Hachmi sobre el "dany" que fa l'esquerra en aquest tema. Martínez-Gil ha aprofitat per compartir una cosa que li va passar. El seu testimoni reflecteix la manca de llibertat i la censura interna que impera a Esquerra amb el tema de l'islam.

Insults reiterats i expulsió

Xavier Martínez-Gil va preguntar en un xat de militants d'ERC si Najat Driouech havia anat a la mani a favor del col·lectiu LGTBI. Això va ser motiu, segons explica, per rebre “insults reiterats” i ser “expulsat” del xat. Diu que el van titllar de xenòfob, i acusa el partit de “dogmatisme” i de tallar el debat.

En els comentaris, un usuari de X planteja una teoria que fa temps que plana: ERC està utilitzant la defensa del burca per interessos electorals? Alguns pensen que, en plena crisi de vot, els republicans estan intentant controlar un nínxol electoral de cara al futur.

Molts veuen una contradicció que ERC s'erigeixi alhora en defensor dels drets LGTBI i de l'islamisme. Fa uns dies vam veure diputades d'Esquerra com Tània Verge i Raquel Sans defensant la Marxa de l'Orgull a Budapest. Al mateix temps, neguen que l'islam sigui incompatible amb els valors occidentals.

ERC defensa l'ús del vel islàmic tot i que és un element de control i opressió de les nenes i les dones. Al mateix temps, ignora que als països islàmics l'homosexualitat està perseguida. Contradir això, a Esquerra, comporta insults i la marginació