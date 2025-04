Mantenir els delinqüents a les presons costa 1,2 milions diaris a la Generalitat

Quants diners costa a tots els catalans mantenir els més de 8.800 presos que hi ha actualment a les presons de Catalunya? La resposta la va donar el mateix conseller de Justícia, Ramon Espadaler, fa uns mesos en una resposta parlamentària. El cost total per a les arques de la Generalitat és de 141,2 euros diaris per pres. És a dir, més d'1,2 milions d'euros cada dia. És a dir, uns 455 milions d'euros anuals.

Segons dades de la Conselleria de Justícia actualitzades a 31 de març de 2025, actualment hi ha 8.828 reclusos als 13 centres penitenciaris que hi ha a tota Catalunya. Més de la meitat, concretament un 51,8%, són estrangers. L'altre 48,2% té DNI espanyol, encara que aquí també es sumen els nacionalitzats, però d'origen estranger.

Els gairebé 8.900 presos que hi ha en aquests moments a les presons catalanes representen la xifra més alta de l'última dècada. El nombre de reclusos ha anat baixant des de l'any 2010, quan hi havia més de 10.000. Tanmateix, des de 2023 la tendència s'ha revertit i, en poc més d'un any, hem passat de poc més de 8.000 interns a gairebé 9.000, amb el que això comporta a nivell de despesa pública. És, sens dubte, una mostra més de l'auge de la delinqüència en els últims anys, malgrat el col·lapse actual de la justícia.

Què passa dins de les presons catalanes?

Fa 40 anys, la Generalitat va assumir les competències per gestionar els centres penitenciaris a Catalunya. En general, poc se sap sobre què passa dins d'aquests espais que alberguen els delinqüents que són incapaços de viure en societat. Ara, un llibre permet conèixer millor la realitat dins de les presons catalanes.

Es tracta de "No digas a nadie en qué trabajas", escrit per Albert Duchamp, cap d'unitat a la presó de Quatre Camins. Aquest llibre, encara que és una novel·la, retrata a la perfecció vivències, anècdotes i reflexions sobre la realitat als centres penitenciaris catalans. I tot, des del punt de vista dels, segurament, protagonistes més oblidats del món carcerari: els seus treballadors. Uns treballadors que fa temps que estan en peu de guerra, exigint més mesures de seguretat davant l'auge de la violència exercida pels reclusos a aquest col·lectiu.