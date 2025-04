Esclata la guerra a l'ANC després de les amenaces de Lluís Llach als crítics

En el seu primer any com a president de l'ANC, Lluís Llach ha estat incapaç de revitalitzar l'entitat independentista i acabar amb la seva fractura. De fet, a la llum de les últimes informacions aparegudes a El Món, la seva presidència està aprofundint la polarització interna. Aquesta nova crisi posa en evidència el declivi del processisme en general, i el dels seus dirigents.

L'Assemblea Nacional Catalana porta temps dividida entre el sector dirigent i els crítics. La principal disputa és sobre si l'ANC ha de ser un moviment cívic que empenyi els partits (Lluís Llach) o si ha de convertir-se en una candidatura electoral (crítics).

La tensió dins del secretariat nacional ha anat escalant per la fulla de ruta presentada recentment i els canvis estatutaris. La situació ha esclatat en l'última reunió de la cúpula, el passat 13 d'abril. El periodista Quico Sallés desvela uns polèmics àudios de la intervenció de Lluís Llach, arremetent contra els partidaris de la llista cívica.

Lluís Llach va reconèixer que l'entitat es troba en una profunda crisi i es va autodefinir com “el president més bloquejat de la història de l'ANC”. Considera que hi ha un pla preconcebut per imposar la llista cívica, i que l'estan boicotejant.

Dures acusacions de Lluís Llach

El problema és que la seva candidatura va guanyar les eleccions al secretariat nacional amb menys de dos terços, i això el situa en una gran debilitat. Una situació que, al seu parer, aprofiten els opositors per fer-li “xantatge” i “bloqueig”. La intenció no és altra que imposar-los la llista cívica, una cosa que ja ha deixat clar que no permetran.

La seva intervenció va ser molt dura amb el sector crític, als quals acusa de bloquejar la direcció per interessos “de cadira”. Per a ell, els crítics estan preparant el terreny per a les pròximes eleccions. Insinua fins i tot que ja podrien estar pactant aliances amb altres formacions independentistes.

El president de l'ANC va reconèixer la divisió irreconciliable. “Uns pensem que servim a la independència protegint l'ANC de qualsevol perversió electoral. Els altres pensen que de cap manera”, va afirmar.

Va advertir de forma molt clara que “mentre jo sigui president impedirem com sigui aquesta voluntat que és la que sempre està darrere”. Llach va dir irònicament que "ho esteu fent molt bé això de bloquejar", i que "pervertiu les paraules d'una manera meravellosa".

Lluís Llach contra Josep Costa

La crisi ha esclatat en un clar enfrontament entre Lluís Llach i l'exvicepresident del Parlament, Josep Costa. Aquest últim va criticar durament la direcció per conduir l'entitat de manera antidemocràtica. Fins i tot va preguntar directament a Llach com pretenia seguir governant “amb enemics irreconciliables” dins de l'entitat.

El president de l'ANC acusa Costa de ser el cap del sector crític. El defineix com un “crític magnífic i preparadíssim” però d'una “pobresa extraordinària” en temes “propositius”. Llach va llançar una amenaça final, i és que “no deixarem de cap manera, mentre tinguem majoria, que convertiu l'ANC en una plataforma electoral”.

El tema de fons és que Lluís Llach és un president afí a Waterloo, i els crítics l'acusen de fer la feina bruta a Junts. En canvi, Josep Costa és algú que s'ha anat distanciant de Junts fins a ser molt crític amb Carles Puigdemont.