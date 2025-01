L'èxit del 'mètode Bukele': la mà dura contra la delinqüència dona els seus fruits

La qüestió sobre com abordar el fenomen de la delinqüència sol generar molt debat. Especialment en els últims anys, en què l'esquerra ha abraçat el wokisme i aposta per mesures allunyades de la mà dura. Tallers i cursets, prioritzar els drets dels delinqüents per sobre de gairebé qualsevol cosa, règims de semi-llibertat, culpar el “sistema” del fet que hi hagi malfactors…

El cas de Catalunya n'és un clar exemple. L'últim Govern d'ERC va apostar per unes polítiques penitenciàries laxes. Tanmateix, no només va augmentar la delinqüència. Sinó que les agressions per part de reclusos a treballadors de les presons catalanes van augmentar dràsticament en els últims anys.

L'exemple del ‘mètode Bukele’

En aquest debat entre el bonisme i la mà dura va irrompre amb força Nayib Bukele, president d'El Salvador. El mandatari salvadorenc ho tenia clar: tolerància zero amb els pandillers i delinqüents. Quan va assumir la presidència, el país estava immers en una espiral de delinqüència, sent un dels estats més insegurs del continent americà. En menys de 6 anys, Bukele ha girat la truita de manera espectacular.

Va destinar més pressupost per combatre la inseguretat, va dotar de més recursos les forces de l'ordre, va augmentar la vigilància policial, va construir un centre penitenciari de màxima seguretat (CECOT, Centre de Confinament del Terrorisme) per empresonar-hi tots els pandillers i també va augmentar considerablement les penes de presó.

Tot això va provocar una onada de crítiques per part d'algunes de les principals ONG internacionals, sempre més preocupades pels drets dels delinqüents que pels de les víctimes. La seva política també va generar tensions amb el govern dels EUA de Joe Biden, que va arribar fins i tot a negar-se a reunir-se amb ell. Tanmateix, a Bukele no li va tremolar el pols i va seguir amb el seu ‘mètode’ per frenar la delinqüència a El Salvador.

Els fruits de la política de Nayib Bukele

Ja fa temps que les dades sobre delinqüència a El Salvador estan millorant. Un fet que ja comença a tenir el seu impacte en l'economia d'un país que ja no ha d'estar tan pendent de la inseguretat, sinó de poder prosperar.

L'èxit del ‘mètode Bukele’ s'ha pogut mesurar una altra vegada ara que ha finalitzat l'any 2024. Tal com va anunciar el mateix president salvadorenc, El Salvador va tancar l'any amb una taxa de 1,9 homicidis per cada 100.000 habitants. Per posar-ho en perspectiva, el 2015 va acabar amb una taxa de 106 homicidis per cada 100.000 habitants. El descens en menys d'una dècada és, sens dubte, espectacular. Però encara hi ha més.

Les dades de 2024 situen El Salvador com el país més segur de l'hemisferi occidental. I això que el 2018 va ser l'estat del món amb la taxa més alta d'homicidis. De fet, al desembre d'aquest passat any només hi va haver un homicidi en tot el territori salvadorenc, sent així el millor mes de la història del país en aquest sentit. Com diu el mateix Bukele, “si tots els mesos de l'any haguessin estat com aquest últim, la taxa d'homicidis seria de 0,2, col·locant-nos en posició de competir per ser el país més segur del món”.

El suport del poble a Nayib Bukele

Amb aquesta carta de presentació, és lògic que el suport de la població salvadorenca al seu president sigui aclaparador. Així va quedar demostrat fa gairebé un any, en les eleccions celebrades al febrer de 2024. En aquests comicis, Nayib Bukele, amb el seu partit Nuevas Ideas, va arrasar amb el 84,65% dels vots (i això que s'hi presentaven diversos candidats més).

Així doncs, malgrat el bonisme de l'esquerra, la filia de les ONG amb els delinqüents o els desaires de Joe Biden, Nayib Bukele ja recull els fruits del seu exitós mètode: menys inseguretat, més prosperitat i suport aclaparador de la seva gent.