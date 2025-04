Catalans denuncien tenir immigrants empadronats a casa seva sense el seu permís

L'escàndol dels empadronaments fraudulents a Catalunya s'està enverinant per moments. S'han multiplicat les denúncies a les xarxes socials de catalans que asseguren tenir immigrants empadronats a casa seva sense el seu permís. A Catalunya hi ha un debat obert sobre l'obligació d'empadronar o la necessitat de controls més rigorosos.

La llei és molt clara a l'establir l'obligació dels ajuntaments d'empadronar totes les persones que resideixen al municipi. Però per empadronar-se és necessari un contracte de lloguer o de propietat que acrediti la residència. O en el seu defecte, una autorització signada per un adult ja inscrit en aquesta direcció.

Molts ajuntaments utilitzen les escletxes en la normativa per acceptar altres documents com rebuts de l'aigua i la llum, o empadronar de forma col·lectiva. L'ajuntament de Barcelona va reconèixer tenir 5.900 persones empadronades en un mateix edifici, i el de Girona hauria inscrit 900 de forma irregular. Ara apareixen noves denúncies que destapen possibles nous fraus en el padró.

Immigrants empadronats sense autorització

Diverses persones denuncien tenir immigrants empadronats a casa seva sense el seu permís. Com aquest usuari anònim de X que assegura tenir quatre estrangers inscrits al seu domicili i presenta com a prova la carta de l'ajuntament. En el document consten els noms dels empadronats (Fàtima, Ahmed i dos Mohamed).

"El nivell de màfia que patim comença a fer por", ha comentat aquesta víctima de l'empadronament fraudulent.

Un altre afectat, Alfredo, ha denunciat també tenir empadronats al seu domicili sense el seu permís a Ahmed, Ayoub i Fadwa. En aquest cas, el document correspon a l'ajuntament d'Amposta, que fa constar 6 inscrits i dos adults sense autorització.

Aquests testimonis compartits a la xarxa han provocat moltes reaccions d'altres catalans que decideixen compartir també la seva experiència. Això ha desencadenat una allau de denúncies que demostren que l'escàndol podria ser fins i tot més gran del que s'esperava. S'estan empadronant massivament a estrangers en domicilis aliens sense el permís dels seus propietaris o llogaters legals?

Més testimonis d'aquests suposats fraus

Un usuari assegura que l'ajuntament de Girona es va negar a dir-li els noms de les persones que tenia empadronades al seu domicili sense el seu consentiment. Un altre afirma que "segur que jo també en tinc perquè rebo multes a noms d'estrangers que no conec".

"Fa temps a mi també em va passar, la persona de l'ajuntament em va dir que no passava res i que no era important", explica un altre testimoni. Una dona diu que aquest any va empadronar la seva parella al seu domicili, i es va endur una sorpresa. "El funcionari ens va avisar que hi havia 12 persones empadronades, i vam haver d'omplir un document per fer-les fora".

Casos com aquest han fet que ajuntaments (Martorell i Figueres, entre altres) es neguin a empadronar sense un contracte de lloguer o de propietat. Argumenten que els fraus en el padró generen inseguretat i col·lapsen els serveis municipals, que disposen de recursos limitats. En canvi, l'esquerra els acusa de racistes i feixistes, i demana l'empadronament universal sense discriminacions.