Junts fa d'ERC en una moció al Parlament sobre les agressions sexuals

El Parlament de Catalunya va debatre en la sessió plenària d'ahir sobre l'increment de les agressions sexuals. La interpel·lació va ser presentada per Vox. El seu diputat Sergio Macián va voler "constatar l'augment alarmant de les violacions al nostre territori i l'amenaça de la immigració massiva per a la seguretat de les dones".

El partit va alertar de "l'augment del 500% de les violacions des de 2016" i el fet que "les quatre províncies catalanes lideren el nombre de violacions per cada cent mil habitants".

El diputat va demanar "perseguir la pràctica de costums importades que són contràries a la dignitat de les dones". I va esmentar la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats i la violència sexual disparada.

Així mateix, Vox va assenyalar el "fracàs" de les polítiques de la Generalitat de Catalunya. "Que les violacions s'hagin multiplicat per cinc en vuit anys només els assenyala a vostès enmig d'aquesta tragèdia".

Mesures proposades per Vox

Vox va proposar diverses mesures, com sol·licitar "un estudi sobre les causes de l'augment de les violacions i els perfils repetits dels agressors". Així mateix, van demanar combatre els discursos civils o religiosos que justifiquen la violència contra la dona. També que es rebaixi l'edat penal per als violadors.

Com era d'esperar, la moció va generar un intens debat amb les posicions ja sabudes d'ERC, PSC o Comuns. També de PP i Aliança Catalana, que van donar suport a la moció de Vox.

Però sobretot va cridar l'atenció la intervenció de Junts. El partit de Carles Puigdemont continua navegant en la indefinició. En uns fòrums llança un tipus de missatges, però en altres continua copiant el relat d'ERC.

Junts copia el discurs d'ERC

La diputada Sònia Martínez va defensar la posició de Junts sobre la moció presentada per Vox. La diputada va acusar Vox de "voler sembrar la por" vinculant l'auge de les violacions amb l'increment de la immigració il·legal. Els va acusar de "fer servir dades falses, crear falsos relats i menysprear les víctimes".

Així mateix va afirmar que "el problema de la violència sexual no és una qüestió d'origen sinó un problema estructural arrelat en el masclisme i la desigualtat".

A més va dir que si hi ha més denúncies és perquè les dones s'atreveixen més a denunciar. La qual cosa la va portar a dir que amb la seva moció Vox està menyspreant el coratge de les víctimes per denunciar. I obviant també de passada que, segons la seva posició, les polítiques de protecció de les dones sí que estan funcionant.

El seu relat va estar a l'altura del d'ERC. Fins al punt que en la seva intervenció posterior l'exconsellera d'Igualtat Tània Verge va felicitar la diputada de Junts per la seva "exposició pedagògica".

Alt voltatge Vox-Tània Verge

L'exconsellera Tània Verge va tenir una intervenció molt dura contra Vox. Els va acusar de ser "una agència de col·locació de maltractadors i agressors", i de ser "fastigosament hipòcrites". La diputada d'ERC va recollir el guant de la de Junts per dir que l'augment de les denúncies és perquè ara les dones se senten més acompanyades.

En el seu torn de rèplica, Macián li va recordar diversos casos de masclisme i condemnats per pedofília i assetjament a les files d'ERC. També va retreure directament a Tània Verge de no haver fet res per la menor víctima d'una agressió en manada al Magic de Badalona.