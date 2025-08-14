El líder de ERC en Badalona utiliza una tragedia para atacar a Albiol: 'Miserable'

Un trágico suceso en Badalona ha desatado un fuerte enfrentamiento político entre el alcalde Xavier García Albiol y el líder del grupo municipal de ERC, Àlex Montornès. La noticia de la muerte de un hombre que vivía en su furgoneta, localizada el martes en el barrio del Progrés, desencadenó un cruce de declaraciones. Los Mossos d'Esquadra confirmaron que la muerte fue natural y que no presentaba signos de criminalidad.

Sin embargo, Montornès aprovechó la ocasión para lanzar un ataque político al gobierno de Albiol, utilizando el suceso para criticar el "badalonismo" de Albiol. En un comentario en redes sociales, el líder de ERC aseguraba que "El Badalonismo mata". De este modo, el republicano sugería que la política de la ciudad contribuía a la tragedia cuando los Mossos ya han explicado lo sucedido:

La respuesta de Albiol no se hizo esperar, y el alcalde calificó el comentario de Montornès como "miserable". Albiol expresó su indignación en redes sociales, afirmando que convertir un hecho trágico en un ataque político era una "manipulación ruin". Según el alcalde, Montornès había "perdido los papeles" y su reacción reflejaba "debilidad política". Además, Albiol subrayó que, "lo que mata moralmente es la manipulación de quienes usan el dolor ajeno para hacer política".

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, y muchos vecinos de Badalona apoyaron al alcalde, criticando duramente a Montornès. Algunos usuarios señalaron que el líder de ERC había hecho el ridículo con su comentario, mientras que otros auguraron malas perspectivas para su futuro electoral. Un comentario resumió la opinión de muchos: "A cada frase que dices pierdes otro puñado de votos".

La impotencia de la oposición en Badalona

En términos generales, este incidente se inscribe en la particular personalidad política que Albiol ha impreso a Badalona. Y es que se trata de un político del PP que ha conseguido mayoría absoluta a base de hablar el lenguaje de los vecinos. Es decir, limpieza, seguridad, okupaciones y mucha cercanía comunicativa.

Esto ha supuesto un quiebre mental para el procesismo y la oposición en el Ayuntamiento. Acostumbrados al relato procesista, ahora no saben actuar ante la eficacia política de un Albiol, que ha prefigurado los debates más importantes de la Cataluña actual. Y por el momento nadie ha decidido disputarle el consistorio a Albiol jugando en su terreno.