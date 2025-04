L'Hospitalet obre el meló dels locals llatins: baralles, agressions i incivisme

Baralles, agressions, tràfic de drogues, incivisme i soroll a altes hores de la matinada. És un patró molt comú que es repeteix als bars i locals d'oci nocturn llatins, i que està generant cada cop més problemes. Després d'una brutal baralla en un d'aquests bars, l'Ajuntament de L'Hospitalet ha dit prou i ha passat a l'acció.

Aquest ajuntament ja va ser pioner en l'aprovació d'un pla pilot per posar setge als bars llatins més problemàtics. Una nova baralla en un local de La Florida freqüentat per colombians ha estat la gota que ha fet vessar el got. Les autoritats han donat ordres d'intensificar el Pla Nautilus per acabar amb aquesta xacra.

Els veïns de L'Hospitalet i altres ciutats de Catalunya fa temps que pateixen les conseqüències. En els últims temps s'han multiplicat les denúncies contra aquests locals. Es queixen de baralles, música i escàndols a altes hores de la matinada, impedint el descans dels veïns i atraient més delinqüència.

Més inspeccions i més sancions

L'estratègia de l'ajuntament consisteix a fregir a sancions els bars més conflictius perquè al final hagin de tancar. El govern municipal assegura que en aquests últims mesos s'han multiplicat les inspeccions i els tancaments. Però no és suficient, i després d'aquest últim altercat volen intensificar encara més les intervencions.

L'Hospitalet obre així un debat social que és al carrer però que no ha tingut l'atenció mediàtica necessària. Les xarxes socials estan plenes de missatges de veïns cansats d'haver de viure al costat d'aquests locals. Demanen mesures més dràstiques per tancar aquests bars i discoteques que provoquen problemes de seguretat i afecten la seva salut.

Aquests locals acumulen desenes de sancions de la Guàrdia Urbana, per incompliments com l'excés de so o superar l'aforament permès. Els veïns expliquen que és molt freqüent veure multitud de persones a les portes d'aquests bars, fent escàndol a les tantes de la matinada. Quan els veïns intenten mediar solen ser increpats, amenaçats, i en el pitjor dels casos agredits.

Vincles amb la delinqüència

En el cas de L'Hospitalet hi ha una correlació molt clara entre aquests bars i l'important increment de la delinqüència. Cada setmana es succeeixen les notícies de baralles, agressions i apunyalaments dins o als voltants d'aquests locals. El consistori treballa amb la Conselleria d'Interior per augmentar els efectius policials i reduir la criminalitat associada a aquests locals.

Aquestes últimes setmanes s'han succeït les intervencions policials, fins i tot amb la presència activa de l'alcalde del PSC David Quirós. En una inspecció hi va haver 220 persones identificades que doblaven l'aforament del local. Hi va haver diversos detinguts per ordres de cerca i captura, denúncies per possessió de drogues, i incompliment de diverses normatives.

El problema dels locals llatins és una expressió més de la degradació de moltes ciutats catalanes en mans de la delinqüència i l'incivisme. L'Hospitalet marca el camí actuant amb mà dura, que és el que porten demanant els veïns des de fa molt de temps. Les autoritats no s'havien atrevit fins ara per la por a estigmatitzar determinats col·lectius.