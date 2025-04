Salvador Illa gira l'esquena al Parlament malgrat la debilitat del seu Govern

El Govern de Salvador Illa ha rebut un important toc d'atenció del Consell de Garanties Estatutàries (CGE). L'òrgan jurídic-consultiu ha qüestionat l'aprovació de l'augment de la taxa turística i dels impostos de transmissions patrimonials a través de decrets llei. Adverteix que no existeixen els supòsits per a això, i recomana fer-ho mitjançant projectes de llei.

L'advertència es produeix després que Junts portés els dictàmens al CGE. Van al·legar que no hi havia cap motiu d'urgència que justifiqués la tramitació de les mesures a través de la fórmula del decret llei. Van acusar el PSC de vulnerar les normes del Parlament, i de governar d'esquena a la cambra a cop de decret.

El Govern ha acceptat l'avís dels juristes i promet “revisar” els dictàmens. Però la profunditat de la resolució va més enllà perquè qüestiona una forma de governar que no es correspon amb la correlació de forces a la cambra.

Illa trenca la seva voluntat de consens

El Govern de Salvador Illa ha trobat en ERC, els Comuns i la CUP un front ampli en el qual recolzar-se per estabilitzar la legislatura. Els partits progressistes van exhibir una immillorable sintonia en el recent acord sobre l'habitatge.

Això ha permès que ERC i Comuns aixequin el veto per a la negociació del suplement de crèdit. També la CUP aprofita el moment per buscar nous pactes amb els socialistes. Illa espanta així els fantasmes de la crisi, i sustenta la seva majoria en el frontisme contra la dreta i l'extrema dreta al Parlament.

Però en aquesta voràgine el Govern de Salvador Illa s'ha deixat arrossegar per la temptació de governar d'esquena al Parlament. La qual cosa no només és arriscada tenint en compte la fràgil majoria de la coalició progressista. També qüestiona l'esperit de consens i mà estesa amb què Salvador Illa va iniciar el seu govern el passat mes d'agost.

Illa segueix els passos de Pedro Sánchez

El Govern de Salvador Illa recorre al decret llei com a drecera per aprovar mesures sense desgastar-se. La fórmula no és nova. De fet, Illa està copiant l'estratègia de Pedro Sánchez de recórrer al decret llei per ocultar la debilitat del seu Govern.

Els decrets llei són normes amb rang de llei aprovades en Consell de Ministres amb caràcter extraordinari i d'urgència. Els projectes de llei són normes aprovades per via ordinària. El decret llei és una norma dictada pel Govern, mentre que el projecte llei és una norma aprovada pel Parlament a proposta del Govern.

Pedro Sánchez ha estat el president del Govern que més ha abusat del decret llei, fins a convertir l'excepció en norma. Sánchez governa a cop de decret per evitar que cada votació es converteixi en un infern, donada la divisió dels seus socis. Illa sent ara la temptació de seguir el mateix camí, però el Consell de Garanties li ha donat un important toc d'atenció.

Governar a cop de decret és el contrari de buscar consensos, i lluny d'evitar la divisió sol portar com a conseqüència una major polarització. Profunditza a més la deriva autoritària del Parlament, amb els cordons sanitaris i l'excusa dels discursos d'odi per censurar l'oposició.