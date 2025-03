La Comissió Islàmica demana que els nens musulmans no vagin a classe pel Ramadà

Els musulmans celebren aquest dilluns l'Eid Al-Fitr, la festa islàmica que commemora la fi del ramadà. Per als musulmans és una de les dates més assenyalades del calendari. La Comunitat Islàmica d'Espanya ha sol·licitat que els alumnes puguin absentar-se de les seves obligacions escolars el dilluns i el dimarts.

L'objectiu és que els nens d'aquesta confessió puguin participar en les trobades familiars i les pregàries que tenen lloc avui i demà. En la seva sol·licitud, apel·len a la legislació espanyola vigent. Aquesta eximeix els alumnes musulmans d'anar a classe i fer exàmens en aquestes dates per motius religiosos.

Segons la Llei 26/1992 de Cooperació entre Espanya i el Marroc, els alumnes musulmans que cursin estudis en centres públics o concertats “estaran dispensats” d'anar a classe i fer exàmens “en les festivitats i commemoracions religioses”.

Dos dies sense anar a classe

L'Idu Al-Fitr o Festa de la Ruptura del Dejuni és una de les dates més esperades dels musulmans. No només posa fi a un mes de dejuni, el ramadà, sinó que també es considera l'inici d'una etapa d'alegria i reunió comunitària.

La festivitat comença amb una pregària comunitària a les mesquites o en espais oberts, i després hi ha trobades familiars i intercanvi de regals. Pot allargar-se fins a tres dies, en què se succeeixen les pregàries i les reunions. Els alumnes que ho desitgin poden absentar-se de les classes avui i demà, gràcies a una autorització expedida per la Comunitat Islàmica i signada pels seus pares o tutors legals.

A Espanya hi ha ja més de 2,4 milions de musulmans que representen el 5% de la població espanyola. La major concentració, més de 600.000, és precisament a Catalunya. La qual cosa s'ha plasmat molt clarament a les escoles, on la ràtio d'alumnes magrebins és cada vegada més gran, i cada vegada amb més concessions per part de l'administració.

Més islam a les escoles

La petició de la Comunitat Islàmica ha provocat algunes crítiques. Alguns veuen com una imposició que la comunitat musulmana exigeixi “l'adaptació de l'educació espanyola a les seves costums”. Per exemple, amb l'ús del hijab, l'adaptació dels menús escolars, la introducció de l'àrab i la religió islàmica, o la celebració del ramadà.

A Espanya el progressiu procés de laïcització de les escoles es va produir en paral·lel a una paulatina introducció de l'islam. És a dir, mentre se substituïa la religió catòlica per l'educació cívica, s'importava l'islam i l'àrab com a noves matèries.

Les exempcions als alumnes musulmans per motius religiosos incrementen aquesta sensació de favoritisme cap a l'islam. La qual cosa alimenta el debat al carrer sobre les concessions a aquesta comunitat, cada vegada més majoritària a Catalunya.