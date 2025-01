Junts reivindica el seu costat més progre i li surt el tret per la culata

Sigue la guerra oberta entre Junts i Aliança Catalana pel control de l'espai nacionalista conservador. El partit de Sílvia Orriols s'ha convertit en una amenaça real per als de Carles Puigdemont. Fins i tot els ha obligat a canviar el discurs en seguretat i la immigració, encara que continua sent camp de batalla entre ambdues formacions.

El partit de Carles Puigdemont, que va caure en la temptació woke durant els anys del Procés, ara intenta rectificar. Proposant per exemple un control més estricte de les fronteres i una gestió més rigorosa de la seguretat pública.

Això és precisament el que ha criticat la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols. “Quan vaig començar a assenyalar la immigració massiva com un problema, Junts em va estigmatitzar i em va fer un cordó sanitari”, ha recordat. Però afegeix que “120.000 vots després, pretenen copiar-me el discurs”.

L'alcaldessa de Ripoll i diputada al Parlament adverteix les raons del seu canvi. No és perquè siguin conscients del perill, adverteix, sinó “pels seients”. El seu missatge ha rebut la resposta del diputat de Junts, Agustí Colomines.

Resposta d'Agustí Colomines

El diputat juntaire ha recordat la declaració institucional emesa per Junts el passat 18 de desembre, amb motiu del Dia Internacional de les Persones Migrades. "Estem on estàvem", ha comentat Colomines. Donant a entendre que el seu partit no ha canviat de posició respecte a la immigració.

En aquell comunicat, Junts reivindicava el paper de Catalunya com a “referent de diversitat i acollida” i enumerava les bondats de la immigració. “Catalunya té el deure de liderar polítiques d'acollida i integració que reflecteixin el seu compromís amb els valors d'inclusió i equitat”, deia el text. També refermava el seu compromís en "la lluita contra la xenofòbia, el racisme i el supremacisme".

El missatge d'Agustí Colomines ha rebut molts comentaris a Twitter, la gran majoria negatius. Comentaris com "s'ha acabat la vostra farsa" o "seguiu així que continuareu perdent votants a gran velocitat". Sobre la seva frase "estem on estàvem", li responen que "a les menjadores", o "us posarem al vostre lloc".

Els comparen amb Esquerra

Els comentaris deixen entreveure la sensació que Junts ha canviat el seu discurs per interessos polítics, no per convicció. En aquest sentit, els comparen amb ERC. "Mentiu més que Esquerra, i mira que és difícil".

També hi ha atacs directes al propi Agustí Colomines, a qui acusen de polític interessat que només vol el seu seient. Recorden que va presidir la Fundació Catdem, vinculada a Convergència i esquitxada per la corrupció. "No hi ha més preguntes senyoria", diuen recordant el passat d'aquest diputat.

Acusen Junts de no saber cap a on va, i de viure en un univers paral·lel. Gent d'AC asseguren que a les seves parades cada vegada s'acosta més gent procedent de Junts, confirmant que hi ha un transvasament de vots i militants. El qual és el principal temor de Colomines i els seus, i el que explica el seu gir en immigració.